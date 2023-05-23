Наталья Диденко сообщила о погодных условиях, которые будут по Украине в среду

Народный синоптик рассказала, где завтра в Украине испортится погода
Народный синоптик сообщает о погодных условиях по Украине на 24 мая. В среду ожидаются дожди, возможно, даже грозы.
Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине
Народный синоптик сообщает, что в среду, 24 мая, во многих областях пройдут кратковременные дожди. Возможно, даже грозы.
По словам Наталки Диденко, сейчас в западных областях необычно такая комфортная погода солнечная и умеренно тепло, но днем все равно возможны осадки на:
- Закарпатье
- Львовщине
- Ивано-Франковской области,
В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях осадки маловероятны.
На остальных территориях Украины также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью их будет мало, а днем станет больше.
Температура воздуха по Украине остается без изменений 22-26 градусов тепла.
Прогноз погоды по Киеву
Наталья Диденко сообщает, что завтра в Киеве также местами кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается около 24-25 градусов.
Напомним, что в среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины ожидается дождь с грозами.
Во вторник, 23 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11-16 градусов, а днем до +20 градусов тепла.