Наталья Диденко сообщила о погодных условиях, которые будут по Украине в среду

Мужчина идет с зонтиком по парку. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик сообщает о погодных условиях по Украине на 24 мая. В среду ожидаются дожди, возможно, даже грозы.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Народный синоптик сообщает, что в среду, 24 мая, во многих областях пройдут кратковременные дожди. Возможно, даже грозы.



По словам Наталки Диденко, сейчас в западных областях необычно такая комфортная погода солнечная и умеренно тепло, но днем все равно возможны осадки на:

Закарпатье

Львовщине

Ивано-Франковской области,

В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях осадки маловероятны.

На остальных территориях Украины также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью их будет мало, а днем станет больше.

Температура воздуха по Украине остается без изменений 22-26 градусов тепла.

Прогноз погоды по Киеву

Наталья Диденко сообщает, что завтра в Киеве также местами кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается около 24-25 градусов.



Напомним, что в среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины ожидается дождь с грозами.

Во вторник, 23 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11-16 градусов, а днем до +20 градусов тепла.