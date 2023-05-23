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Народный синоптик рассказала, где завтра в Украине испортится погода

23 мая 2023 20:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Наталья Диденко сообщила о погодных условиях, которые будут по Украине в среду
Мужчина идет с зонтиком по парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народный синоптик сообщает о погодных условиях по Украине на 24 мая. В среду ожидаются дожди, возможно, даже грозы.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

Народный синоптик сообщает, что в среду, 24 мая, во многих областях пройдут кратковременные дожди. Возможно, даже грозы.

По словам Наталки Диденко, сейчас в западных областях необычно такая комфортная погода солнечная и умеренно тепло, но днем все равно возможны осадки на:

  • Закарпатье
  • Львовщине
  • Ивано-Франковской области,

В Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях осадки маловероятны.

На остальных территориях Украины также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью их будет мало, а днем станет больше.

Температура воздуха по Украине остается без изменений 22-26 градусов тепла.

Прогноз погоды по Киеву

Наталья Диденко сообщает, что завтра в Киеве также местами кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается около 24-25 градусов.

Напомним, что в среду, 24 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве регионов Украины ожидается дождь с грозами.

Во вторник, 23 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11-16 градусов, а днем до +20 градусов тепла.

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