Наталка Діденко повідомила про погодні умови, які будуть по Україні в середу

Чоловік йде з парасолею по парку. Фото: Новини.LIVE

Народна синоптикиня повідомляє про погодні умови по Україні на 24 травня. У середу очікуються дощі, можливо навіть грози.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Народна синоптикиня повідомляє, що у середу, 24 травня, у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі. Можливо навіть грози.



За словами Наталки Діденко зараз у західних областях незвично така комфортна погода сонячна і помірно тепло, але вдень все одно можливі опади на:

Закарпатті

Львівщині

Івано-Франківщині,

У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях опади малоймовірні.

На решті територій України також очікуються короткочасні дощі та грози. Вночі їх буде мало, а вдень побільшає.

Температура повітря по Україні залишається без змін 22-26 градусів тепла.

Прогноз погоди по Києву

Наталка Діденко повідомляє, що завтра в Києві також місцями короткочасні дощі. Температура повітря очікується близько 24-25 градусів.



Нагадаємо, що у середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами.

У вівторок, 23 травня, очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11-16 градусів, а вдень до +20 градусів тепла.