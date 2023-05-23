Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик розповіла, де завтра в Україні зіпсується погода arrow

Народний синоптик розповіла, де завтра в Україні зіпсується погода

23 травня 2023 20:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Наталка Діденко повідомила про погодні умови, які будуть по Україні в середу
Чоловік йде з парасолею по парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народна синоптикиня повідомляє про погодні умови по Україні на 24 травня. У середу очікуються дощі, можливо навіть грози. 

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди по Україні

Народна синоптикиня повідомляє, що у середу, 24 травня, у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі. Можливо навіть грози.
 
За словами Наталки Діденко зараз у західних областях незвично така комфортна погода сонячна і помірно тепло, але вдень все одно можливі опади на:

  • Закарпатті
  • Львівщині
  • Івано-Франківщині,

У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях опади малоймовірні. 

На решті територій України також очікуються короткочасні дощі та грози. Вночі їх буде мало, а вдень побільшає.

Температура повітря по Україні залишається без змін 22-26 градусів тепла.

Прогноз погоди по Києву

Наталка Діденко повідомляє, що завтра в Києві також місцями короткочасні дощі. Температура повітря очікується близько 24-25 градусів. 
 
Нагадаємо, що у середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами.

У вівторок, 23 травня, очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11-16 градусів, а вдень до +20 градусів тепла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB