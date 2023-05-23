Наталка Діденко повідомила про погодні умови, які будуть по Україні в середу

Народний синоптик розповіла, де завтра в Україні зіпсується погода
Народна синоптикиня повідомляє про погодні умови по Україні на 24 травня. У середу очікуються дощі, можливо навіть грози.
Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди по Україні
Народна синоптикиня повідомляє, що у середу, 24 травня, у багатьох областях пройдуть короткочасні дощі. Можливо навіть грози.
За словами Наталки Діденко зараз у західних областях незвично така комфортна погода сонячна і помірно тепло, але вдень все одно можливі опади на:
- Закарпатті
- Львівщині
- Івано-Франківщині,
У Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях опади малоймовірні.
На решті територій України також очікуються короткочасні дощі та грози. Вночі їх буде мало, а вдень побільшає.
Температура повітря по Україні залишається без змін 22-26 градусів тепла.
Прогноз погоди по Києву
Наталка Діденко повідомляє, що завтра в Києві також місцями короткочасні дощі. Температура повітря очікується близько 24-25 градусів.
Нагадаємо, що у середу, 24 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов. У більшості регіонів України очікуються дощі із грозами.
У вівторок, 23 травня, очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11-16 градусів, а вдень до +20 градусів тепла.