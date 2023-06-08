Прогноз погоды на 9 июня от народного синоптика

Народный синоптик сообщил, какие регионы завтра накроют дожди с грозами
В пятницу, 9 июня, на большинстве территорий Украины ожидается спокойная погода без существенных осадков. Однако в северных и западных регионах пройдут дожди с грозами и шквальным ветром.
Соответствующий прогноз сделал народный синоптик Игорь Кибальчич.
Какая будет погода 9 июня
По данным синоптика, в пятницу на крайнем севере страны, а также в западных областях пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра. На остальной территории — без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составляет +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, на юге до +30 °С.
Погода на выходных
Кибальчич также предупреждает, что в субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода значительно ухудшится: пройдут умеренные, в Крыму сильные дожди. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +23...+28°С.
В воскресенье, 11 июня, ожидается переменная погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. Температура воздуха несколько снизится и составит ночью +10...+15°С, днем +18...+23°С. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.
Прогноз погоды по областям на 9 июня.
Портал Meteoprog также обнародовал прогноз погоды на 9 июня по областям.
- Винницкая область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.
- Черкасская область: без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +24...+26°С.
- Кировоградская область: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +24...+26°С.
- Полтавская область: без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +24...+26°С.
- Днепропетровская область: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.
- Львовская область: без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.
- Ровенская область: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.
- Волынская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.
- Тернопольская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.
- Хмельницкая область: без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.
- Ивано-Франковская область: дождь. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.
- В Черновицкой переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +26...+28°С.
- Закарпатская область: пасмурно, дождь. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +18...+20°С.
- Киевская область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +22...+24°С.
- Житомирская область: без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.
- Черниговская область: пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.
- Сумская область: пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.
- Харьковская область: пасмурно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +22...+24°С.
- Луганская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.
- Донецкая область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +21...+23°С.
- Запорожская область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +24...+26°С.
- Херсонская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +21...+23°С.
- Николаевская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26..+28°С.
- Одесская область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С.
- Автономная Республика Крым: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.
- Киев: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +22...+24°С.
Напомним, ранее прогноз погоды на 9 июня обнародовал Украинский гидрометцентр. Синоптики учреждения сообщили, что в пятницу на всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра.