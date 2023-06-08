Прогноз погоды на 9 июня от народного синоптика

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 июня, на большинстве территорий Украины ожидается спокойная погода без существенных осадков. Однако в северных и западных регионах пройдут дожди с грозами и шквальным ветром.

Соответствующий прогноз сделал народный синоптик Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Какая будет погода 9 июня

По данным синоптика, в пятницу на крайнем севере страны, а также в западных областях пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра. На остальной территории — без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составляет +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, на юге до +30 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня. Фото: meteoprog.com

Погода на выходных

Кибальчич также предупреждает, что в субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода значительно ухудшится: пройдут умеренные, в Крыму сильные дожди. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +23...+28°С.

В воскресенье, 11 июня, ожидается переменная погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. Температура воздуха несколько снизится и составит ночью +10...+15°С, днем +18...+23°С. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.

Прогноз погоды по областям на 9 июня.

Портал Meteoprog также обнародовал прогноз погоды на 9 июня по областям.

Винницкая область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Черкасская область: без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +24...+26°С.

Кировоградская область: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +24...+26°С.

Полтавская область: без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +24...+26°С.

Днепропетровская область: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +25...+27°С.

Львовская область: без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.

Ровенская область: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.

Волынская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.

Тернопольская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.

Хмельницкая область: без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.

Ивано-Франковская область: дождь. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.

В Черновицкой переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +26...+28°С.

Закарпатская область: пасмурно, дождь. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +18...+20°С.

Киевская область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +22...+24°С.

Житомирская область: без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.

Черниговская область: пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.

Сумская область: пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +21...+23°С.

Харьковская область: пасмурно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +22...+24°С.

Луганская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.

Донецкая область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +21...+23°С.

Запорожская область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +24...+26°С.

Херсонская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +21...+23°С.

Николаевская область: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26..+28°С.

Одесская область: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +25...+27°С.

Автономная Республика Крым: пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Киев: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +22...+24°С.

Напомним, ранее прогноз погоды на 9 июня обнародовал Украинский гидрометцентр. Синоптики учреждения сообщили, что в пятницу на всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях осадки и порывы ветра.