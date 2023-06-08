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Народний синоптик повідомив, які регіони завтра накриють дощі з грозами

8 червня 2023 22:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 9 червня від народного синоптика
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 9 червня, на більшості території України очікується спокійна погода без істотних опадів. Однак у північних та західних регіонах пройдуть грозові дощі з грозами та шквальним вітром. 

Відповідний прогноз зробив народний синоптик Ігор Кибальчич

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Якою буде погода 9 червня

За даними синоптика, у п'ятницю лише на крайній півночі країни, а також у західних областях пройдуть грозові дощі, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру. На решті території – без істотних опадів. 

Температура повітря вночі становитим е +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С, на півдні до +30 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 червня. Фото: meteoprog.com
Прогноз погоди в Україні на 9 червня. Фото: meteoprog.com

Погода на вихідних

Кибальчич також попереджає, що у суботу, 10 червня, у більшості областей України погода суттєво погіршиться: пройдуть помірні, у Криму значні дощі. Місцями грози та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С.

У неділю, 11 червня, очікується мінлива погода з дощами та грозами у західних, південно-східних областях та Криму. Температура повітря дещо знизиться і становитиме вночі +10...+15 °С, вдень +18...+23 °С. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. 

Прогноз погоди по областях на 9 червня

Портал Meteoprog також оприлюднив прогноз погоди на 9 червня по областях. 

  • Вінницька область: хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +23...+25 °С.
  • Черкаська область: ясно, без опадів. Температура повітря вночі +15 ...+17°С, вдень +24...+26°С.
  • Кіровоградська область: мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +24...+26°С.
  • Полтавська область: ясно, без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +24...+26°С.
  • Дніпропетровська область: мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.
  • Львівська область: хмарно, без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +20...+22°С.
  • Рівненська область: мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +23...+25°С.
  • Волинська область: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +22...+24 °С.
  • Тернопільська область: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +21...+23°С.
  • Хмельницька область: мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +23...+25°С.
  • Івано-Франківська область: хмарно, дощ. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +22...+24°С.
  • У Чернівецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер східнмй з переходом у південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.
  • Закарпатська область: похмуро, дощ. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +18...+20°С.
  • Київська область: хмарно з проясненнями, без опадів.  Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +22...+24°С.
  • Житомирська область: мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +23...+25°С.
  • Чернігівська область: похмуро, невеликий дощ. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +15...+17°С.
  • Сумська область: похмуро, невеликий дощ. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +21...+23 °С.
  • Харківська область: похмуро, без істотних опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +22...+24°С.
  • Луганська область: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +22...+24°С.
  • Донецька область: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +21...+23°С.
  • Запорізька область: хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +24...+26°С.
  • Херсонська область: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +21...+23°С.
  • Миколаївська область: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +26..+28°С.
  • Одеська область: хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +25...+27°С.
  • Автономна Республіка Крим: похмуро, без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +23...+25°С.
  • Київ: хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +22...+24°С.

Нагадаємо, раніше прогноз погоди на 9 червня оприлюднив Український гідрометцентр. Синоптики установи повідомили, що у п'ятницю по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть опади та пориви вітру.

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