Погода на выходные 10-11 июня от Наталки Диденко

Народный синоптик предупредила о сильных грозах на Херсонщине
В выходные 10-11 июня в Украине ожидаются периодические локальные дожди. Однако в Херсонской области велика вероятность ливней и порывов ветра.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на выходные 10-11 июня
В течение 10-11 июня в Украине погода будет неустойчивой, возможны периодические дожди, а иногда грозы. Однако на востоке без осадков. Кроме сильных гроз, возможно шквалистое усиление ветра.
Синоптики предупредили, что 11 июня в Херсонской и Николаевской областях есть вероятность сильных ливней.
Что касается температуры на выходные, то в течение дня в субботу, 10 июня, ожидается +25+30 градусов, на западе и севере +20+25 градусов (в Сумской области до +27 градусов).
А уже в воскресенье, 11 июня, в западных и северных областях Украины предполагается похолодание до +14+20 градусов.
На остальной территории Украины 11 июня +20+25 градусов, в Одесской области до +29 градусов.
"Ветер будет преобладать с востока, северо-востока, умеренный. В субботу на севере и западе, а в воскресенье по всей Украине ожидается сильный ветер – осторожно!" – предупредила Диденко.
Погода в Киевской области на выходные 10-11 июня
Народный синоптик прогнозирует на выходные в Киеве местами кратковременные дожди, иногда возможны грозы, а 11 июня — сильный ветер.
Температура воздуха завтра +25 градусов, в воскресенье предполагается ощутимое похолодание до +18+20 градусов, порой и ниже.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 10 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.