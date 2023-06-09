Погода на выходные 10-11 июня от Наталки Диденко

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В выходные 10-11 июня в Украине ожидаются периодические локальные дожди. Однако в Херсонской области велика вероятность ливней и порывов ветра.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на выходные 10-11 июня

В течение 10-11 июня в Украине погода будет неустойчивой, возможны периодические дожди, а иногда грозы. Однако на востоке без осадков. Кроме сильных гроз, возможно шквалистое усиление ветра.

Синоптики предупредили, что 11 июня в Херсонской и Николаевской областях есть вероятность сильных ливней.

Что касается температуры на выходные, то в течение дня в субботу, 10 июня, ожидается +25+30 градусов, на западе и севере +20+25 градусов (в Сумской области до +27 градусов).

А уже в воскресенье, 11 июня, в западных и северных областях Украины предполагается похолодание до +14+20 градусов.

На остальной территории Украины 11 июня +20+25 градусов, в Одесской области до +29 градусов.

"Ветер будет преобладать с востока, северо-востока, умеренный. В субботу на севере и западе, а в воскресенье по всей Украине ожидается сильный ветер – осторожно!" – предупредила Диденко.

Погода в Киевской области на выходные 10-11 июня

Народный синоптик прогнозирует на выходные в Киеве местами кратковременные дожди, иногда возможны грозы, а 11 июня — сильный ветер.

Температура воздуха завтра +25 градусов, в воскресенье предполагается ощутимое похолодание до +18+20 градусов, порой и ниже.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 10 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.