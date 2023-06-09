Погода на вихідні 10-11 червня від Наталки Діденко

Народний синоптик попередила про сильні грози на Херсонщині
На вихідні 10-11 червня в Україні очікуються періодичні локальні дощі. Проте у Херсонській області велика ймовірність злив та поривів вітру.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вихідні 10-11 червня
Упродовж 10-11 червня в Україні погода буде нестійкою, можливі періодичні дощі, а подекуди грози. Проте на сході — без опадів. Окрім сильних гроз, можливе шквалисте посилення вітру.
Синоптики попередили, що 11 червня у Херсонській та Миколаївській областях є ймовірність сильних злив.
Що стосується температури на вихідні, то протягом дня в суботу, 10 червня, очікується +25+30 градусів, на заході та півночі +20+25 градусів (на Сумщині до +27 градусів).
А вже в неділю, 11 червня, в західних та північних областях України передбачається похолодання, до +14+20 градусів.
На решті території України 11-го червня +20+25 градусів, на Одещині до +29 градусів.
"Вітер переважатиме зі сходу, північного сходу, помірний.
У суботу на півночі та заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер — обережно!" — попередила Діденко.
Погоди у Київській області на вихідні 10-11 червня
Народна синоптикиня прогнозує на вихідні у Києві місцями короткочасні дощі, подекуди можливі грози, а 11 червня — сильний вітер.
Температура повітря завтра +25 градусів, у неділю передбачається відчутне похолодання, до +18+20 градусів, часом й нижче.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 10 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.