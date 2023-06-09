Погода на вихідні 10-11 червня від Наталки Діденко

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

На вихідні 10-11 червня в Україні очікуються періодичні локальні дощі. Проте у Херсонській області велика ймовірність злив та поривів вітру.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на вихідні 10-11 червня

Упродовж 10-11 червня в Україні погода буде нестійкою, можливі періодичні дощі, а подекуди грози. Проте на сході — без опадів. Окрім сильних гроз, можливе шквалисте посилення вітру.

Синоптики попередили, що 11 червня у Херсонській та Миколаївській областях є ймовірність сильних злив.

Що стосується температури на вихідні, то протягом дня в суботу, 10 червня, очікується +25+30 градусів, на заході та півночі +20+25 градусів (на Сумщині до +27 градусів).

А вже в неділю, 11 червня, в західних та північних областях України передбачається похолодання, до +14+20 градусів.

На решті території України 11-го червня +20+25 градусів, на Одещині до +29 градусів.

"Вітер переважатиме зі сходу, північного сходу, помірний.

У суботу на півночі та заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер — обережно!" — попередила Діденко.

Погоди у Київській області на вихідні 10-11 червня

Народна синоптикиня прогнозує на вихідні у Києві місцями короткочасні дощі, подекуди можливі грози, а 11 червня — сильний вітер.

Температура повітря завтра +25 градусів, у неділю передбачається відчутне похолодання, до +18+20 градусів, часом й нижче.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 10 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.