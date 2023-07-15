Прогноз погоды на 16 июля - где пройдут дожди с грозами

Женщина идет под зонтом в дождь. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 июля, в Украине ожидается комфортная солнечная погода. В то же время в некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине

По словам Диденко, завтра в Украине ожидается теплая погода с температурой 25-29 градусов тепла. Немного прохладней будет на северо-востоке. На юге и Закарпатье 28-31 ожидается градус тепла. Также около 30 градусов ожидается в западных областях.

В Луганской и Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами.

Карта погоды на 16 июля. Фото: Наталья Диденко

Карта погоды на 16 июля. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве

В Киеве ожидается солнечная погода. Столбики термометров покажут 26-28 градусов тепла.

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

По прогнозам погоды, в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура воздуха может превысить +40 градусов. В Италии ожидается +48 градусов. В десяти странах уже объявили красное предупреждение.

Недавно итальянские СМИ сообщили о смерти мужчины от жары. В городке Лоди 44-летний мужчина рисовал зебры, прежде чем потерял сознание от погоды. Его доставили в больницу, где он впоследствии умер. К тому же несколько туристов в стране теряли сознание вследствие теплового удара.

Также мы писали, что врач Евгений Комаровский напомнил о профилактике и неотложной помощи при солнечных и тепловых ударах.