Прогноз погоди на 16 липня - де пройдуть дощі з грозами.

Жінка йде під парасолькою в дощ. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 16 липня, в Україні очікується комфортна сонячна погода. Водночас у деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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За словами Діденко, завтра в Україні очікується тепла погода із температурою 25-29 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде на північному сході. На півдні та Закарпатті очікується 28-31 градус тепла. Також близько 30 градусів очікується у західних областях.

На Луганщині та Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Карта погоди на 16 липня. Фото: Наталія Діденко

Карта погоди на 16 липня. Фото: Наталія Діденко

Погода у Києві

У Києві очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть 26-28 градусів тепла.

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається в деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" дуже скоро може побити температурні рекорди.

За прогнозами погоди, у деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура повітря може перевищити +40 градусів. В Італії очікується +48 градусів. У десяти країнах вже оголосили червоне попередження.

Нещодавно італійські ЗМІ повідомили про смерть чоловіка від спеки. У містечку Лоді 44-річний чоловік малював зебри, перш ніж втратив свідомість від погоди. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. До того ж декілька туристів в країні втрачали свідомість внаслідок теплового удару.

Також ми писали, що лікар Євген Комаровський нагадав про профілактику та невідкладну допомогу при сонячних та теплових ударах.