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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра пройдут грозовые дожди

19 августа 2023 21:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 20 августа - где ожидать грозовые дожди
Погода в Украине на 20 августа. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 20 августа, ожидается жаркая погода с грозовыми дождями. Температура воздуха составит около 30-33 градусов тепла.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 20 августа

По словам Диденко, в воскресенье дожди с грозами ожидаются в западных областях, а вечером в северных и центральных регионах Украины.

Температура воздуха будет довольно высокой. В течение дня столбики термометров будут держаться на отметке 29-33 градусов тепла, а на юге и востоке 32-36 градусов тепла.

Погода
Карта погоды в Украине на 20 августа. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 20 августа

Также народный синоптик сообщила, что в Киеве 20 августа ожидается сухая жаркая погода. Впрочем, вечером может пойти дождь с грозой. Температура воздуха составит 32-33 градусов тепла.

Напомним, сегодня, 19 августа, было жарко. В то же время по всей территории Украины ожидается небольшая облачность. В нескольких западных регионах будет грозовой дождь со шквалами, который также ожидается в воскресенье.

Также мы писали, метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

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