Погода в Україні завтра 20 серпня - де очікуються грозові дощі

Погода в Україні на 20 серпня. Фото: УНІАН

В Україні завтра, 20 серпня, очікується спекотна погода з грозовими дощами. Температура повітря становитиме близько 30-33 градусів тепла.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 20 серпня

За словами Діденко, у неділю дощі з грозами очікуються у західних областях, а ввечері у північних та центральних регіонах України.

Температура повітря буде досить високою. Протягом дня стовпчики термометрів триматимуться на позначці 29-33 градусів тепла, а на півдні та сході 32-36 градусів тепла.

Карта погоди в Україні на 20 серпня. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 20 серпня

Також народний синоптик повідомила, що у Києві 20 серпня очікується суха спекотна погода. Втім, увечері може йти дощ із грозою. Температура повітря становитиме 32-33 градуси тепла.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, було спекотно. Водночас на всій території України очікується невелика хмарність. У кількох західних регіонах буде грозовий дощ зі шквалами, який також очікується у неділю.

Також ми писали, метеорологічні служби у Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили у неділю, 13 серпня.