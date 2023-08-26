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Народный синоптик Наталья Диденко испугала украинцев погодой на завтра

26 августа 2023 21:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 27 августа - народный синоптик напугала прогнозом
Прогноз погоды на 27 августа. Фото: Mindaugas Kulbis
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 27 августа в Украине ожидается жаркая погода. В некоторых регионах температура воздуха достигнет 32-37 градусов тепла.

Об этом сообщила народній синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, 27 августа в Украине ожидается 30-34 градусов тепла, а в восточных регионах столбики термометров поднимутся до отметки 27-30 градусов.

Дождей практически не будет, только локальные во второй половине дня на северо-западе и крайнем севере Украины.

Погода
Карта погоды на 27 августа. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 27 августа

Народный синоптик сообщила, что в столице в воскресенье ожидается 30-33 градусов тепла. Осадки не ожидаются. Впрочем, дальше будет вес жарче.

"Поэтому уже сейчас подумайте, как минимизировать влияние горячего воздуха и не курите на огородах и обочинах, ради Бога, ботвы и костра. Очень важно защититься особенно людям с сердечно-сосудистыми недугами", — указала Наталья Диденко.

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Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохраняется жаркая погода. В некоторых областях температура прогреется до +35 °С, однако в западном регионе можно надеяться на кратковременный дождь.

Также мы писали, что из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары. Спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.

 

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