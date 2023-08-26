Погода в Україні на завтра 27 серпня - народний синоптик налякала прогнозом

Прогноз погоди на 27 серпня. Фото: Mindaugas Kulbis

У неділю, 27 серпня, в Україні очікується спекотна погода. У деяких регіонах температура повітря сягне 32-37 градусів тепла.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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За словами Діденко, 27 серпня в Україні очікується 30-34 градуси тепла, а у східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до позначки 27-30 градусів.

Дощів практично не буде, лише локальні у другій половині дня на північному заході та крайній півночі України.

Карта погоди на 27 серпня. Фото: Наталія Діденко

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Народний синоптик повідомила, що у столиці в неділю очікується 30-33 градуси тепла. Опади не очікуються. Втім, далі буде вага спекотніша.

"Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря і не куріть на городах та узбіччях, заради Бога, бадилля та багаття. Дуже важливо захиститися особливо людям із серцево-судинними недугами", — зазначила Наталія Діденко.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, у більшості регіонів України зберігається спекотна погода. У деяких областях температура прогріється до +35°С, однак у західному регіоні можна сподіватися короткочасного дощу.

Також ми писали, що через аномальну спеку в Греції спалахнули лісові пожежі. Рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури страждають і інші країни ЄС.