Погода в Украине на выходные 4 ноября — прогноз от Наталки Диденко

Мужчина идет в сильный ветер. Фото: из открытых источников

Завтра, 4 ноября, атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую. Ожидается дождь и сильный штормовой ветер.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Диденко рассказала, что атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую. Там пройдут умеренные дожди. Кроме того, пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"На остальной территории — восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами — попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений. Будьте осторожны!" — предупредили синоптик.

Однако температура воздуха в субботу, 4 ноября, поднимется вплоть до +14...+19°C, на юге +20...+25°C, на северо-востоке +10...+13°C.

Погода на выходные 4 ноября в Киеве

"В Киеве завтрашний день будет на синоптического любителя — будет идти дождь, завеет сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 4 ноября будет около +14°C", — прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, синоптики сегодня, 3 ноября, предупредили об опасных порывах ветра до 20 м/с.