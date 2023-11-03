Погода в Україні на вихідні 4 листопада — прогноз від Наталки Діденко

Чоловік іде в сильний вітер. Фото: з відкритих джерел

Завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Діденко розповіла, що атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Там пройдуть помірні дощі. Окрім того, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

"На решті території — схід, південь, Полтавщина, Дніпро та Кропивницький із районами - потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!" — попередили синоптик.

Проте температура повітря в суботу, 4 листопада, підніметься аж до +14... +19°C градусів, на півдні +20... +25°C градусів, на північному сході +10... +13°C.

Погода на вихідні 4 листопада в Києві

"У Києві завтрашній день буде на синоптичного любителя - йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 4 листопада буде близько +14°C", — прогнозує Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики сьогодні, 3 листопада, попередили про небезпечні пориви вітру до 20 м/с.