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Народний синоптик Діденко назвала області, де завтра буде штормовий вітер

3 листопада 2023 13:46
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні 4 листопада — прогноз від Наталки Діденко
Чоловік іде в сильний вітер. Фото: з відкритих джерел
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 4 листопада

Діденко розповіла, що атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Там пройдуть помірні дощі. Окрім того, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

"На решті території — схід, південь, Полтавщина, Дніпро та Кропивницький із районами - потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!" — попередили синоптик. 

Проте температура повітря в суботу, 4 листопада, підніметься аж до +14... +19°C градусів, на півдні +20... +25°C градусів, на північному сході +10... +13°C. 

Погода на вихідні 4 листопада в Києві 

"У Києві завтрашній день буде на синоптичного любителя - йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 4 листопада буде близько +14°C", — прогнозує Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики сьогодні, 3 листопада, попередили про небезпечні пориви вітру до 20 м/с. 

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