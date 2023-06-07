Прогноз погоды в Украине завтра, 8 июня

Народный синоптик рассказала, какие области завтра накроют ливни и грозы
Завтра, 8 июня, в Украине прогнозируют переменную облачную погоду. В некоторых областях пройдут ливни с грозой.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 8 июня
Известно, что в западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях возможны кратковременные дожди, иногда с грозами. В частности, на западе возможны ливни и усиление ветра.
Ветер ожидается с северо-востока, умеренный, при грозах — порывистый.
Температура воздуха на западе составит +19+24°С. На остальной территории будет +24+27°. На юге, в частности в Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму температура прогреется до +25+28°.
Прогноз погоды в Киеве
В столице и области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозой.
Температура воздуха:
- по области ночью +12-17°, днем +19-24°;
- по Киеву ночью +14-16°, днем +22-24°.
Напомним, ранее мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.