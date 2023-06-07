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Народный синоптик рассказала, какие области завтра накроют ливни и грозы

7 июня 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине завтра, 8 июня
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 июня, в Украине прогнозируют переменную облачную погоду. В некоторых областях пройдут ливни с грозой.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 8 июня

Известно, что в западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях возможны кратковременные дожди, иногда с грозами. В частности, на западе возможны ливни и усиление ветра.

Ветер ожидается с северо-востока, умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха на западе составит +19+24°С. На остальной территории будет +24+27°. На юге, в частности в Херсонской, Николаевской, Одесской и Крыму температура прогреется до +25+28°.

Прогноз погоды в Украине 8 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице и области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозой.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12-17°, днем +19-24°;
  • по Киеву ночью +14-16°, днем +22-24°.

Напомним, ранее мы писали, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

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