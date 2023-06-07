Прогноз погоди в Україні завтра, 8 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 червня, в Україні прогнозують мінливу хмарну погоду. У деяких областях пройдуть зливи з грозою.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 8 червня

Відомо, що у західних, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Зокрема, на заході ймовірні зливи та посилення вітру.

Вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах — поривчастий.

Температура повітря на заході становитиме +19+24°. На решті території буде +24+27°. На півдні, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму температура прогріється до +25+28°.

Прогноз погоди в Україні 8 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У столиці та області очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозою.

Температура повітря:

по області вночі +12-17°, вдень +19-24°;

по Києву вночі +14-16°, вдень +22-24°.

Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.