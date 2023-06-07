Прогноз погоди в Україні завтра, 8 червня

Народна синоптикиня розповіла, які області завтра накриють зливи і грози
Завтра, 8 червня, в Україні прогнозують мінливу хмарну погоду. У деяких областях пройдуть зливи з грозою.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 8 червня
Відомо, що у західних, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Зокрема, на заході ймовірні зливи та посилення вітру.
Вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах — поривчастий.
Температура повітря на заході становитиме +19+24°. На решті території буде +24+27°. На півдні, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму температура прогріється до +25+28°.
Прогноз погоди у Києві
У столиці та області очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозою.
Температура повітря:
- по області вночі +12-17°, вдень +19-24°;
- по Києву вночі +14-16°, вдень +22-24°.
Нагадаємо, раніше ми писали, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.