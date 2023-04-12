Народный синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди на Чистый четверг
В Чистый четверг, 13 апреля, в Украине ожидается дождь. Больше всего намокнут Полтавская и Сумская области.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 13 апреля
По словам Диденко, интенсивные дожди будут на востоке и северо-востоке (Сумская, Полтавская области), а в большинстве областей Украины — дожди пройдут периодические, незначительные.
В западных областях будет преобладать, на удивление, сухая погода, только в Хмельницкой и Ровенской области возможен небольшой дождь.
Теплейшей завтра предполагается погода в южной части, на западе Украины и в Луганской области, в течение дня ожидается +12°C; +17°C.
На остальной территории Украины преобладает "свеженькая" погода, +9 ° C +12 °.
Какая будет погода в Киеве 13 апреля
"В Киеве среда так старается, чтобы завтрашний четверг действительно был Чистым — льет дождями неплохо", — отметила Диденко.
Она добавила, что 13 апреля в столице местами небольшой дождь и холодная температура — ожидается +9°C, +10°C.
Погода в других регионах
- Бахмут: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;
- Киев: +11-13°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
- Львов: +13-15°C, переменная облачность, без осадков;
- Днепр: +12-14°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
- Одесса: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;
- Харьков: +11-13°C, облачно, умеренный дождь;
- Донецк: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;
- Луганск: +10-12°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
- Крым: +11-13°C, облачно, умеренный дождь.
Напомним, также 13 апреля синоптики прогнозируют сильный туман в западных областях ночью и утром. Ухудшение видимости ожидается в следующих областях:
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ивано-Франковская;
- Волынская;
- Ровенская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Закарпатская.