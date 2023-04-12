Народный синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди на Чистый четверг

Дождевой Крещатик, остановка самокатов. Фото: Новини.LIVE

В Чистый четверг, 13 апреля, в Украине ожидается дождь. Больше всего намокнут Полтавская и Сумская области.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 13 апреля

По словам Диденко, интенсивные дожди будут на востоке и северо-востоке (Сумская, Полтавская области), а в большинстве областей Украины — дожди пройдут периодические, незначительные.

В западных областях будет преобладать, на удивление, сухая погода, только в Хмельницкой и Ровенской области возможен небольшой дождь.

Теплейшей завтра предполагается погода в южной части, на западе Украины и в Луганской области, в течение дня ожидается +12°C; +17°C.

На остальной территории Украины преобладает "свеженькая" погода, +9 ° C +12 °.

Какая будет погода в Киеве 13 апреля

"В Киеве среда так старается, чтобы завтрашний четверг действительно был Чистым — льет дождями неплохо", — отметила Диденко.

Она добавила, что 13 апреля в столице местами небольшой дождь и холодная температура — ожидается +9°C, +10°C.

Погода в других регионах

Бахмут: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;

Киев: +11-13°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;

Львов: +13-15°C, переменная облачность, без осадков;

Днепр: +12-14°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;

Одесса: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;

Харьков: +11-13°C, облачно, умеренный дождь;

Донецк: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;

Луганск: +10-12°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;

Крым: +11-13°C, облачно, умеренный дождь.

Напомним, также 13 апреля синоптики прогнозируют сильный туман в западных областях ночью и утром. Ухудшение видимости ожидается в следующих областях: