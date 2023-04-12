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Народный синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди на Чистый четверг

12 апреля 2023 22:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Народный синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди на Чистый четверг
Дождевой Крещатик, остановка самокатов. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Чистый четверг, 13 апреля, в Украине ожидается дождь. Больше всего намокнут Полтавская и Сумская области.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, интенсивные дожди будут на востоке и северо-востоке (Сумская, Полтавская области), а в большинстве областей Украины — дожди пройдут периодические, незначительные.

В западных областях будет преобладать, на удивление, сухая погода, только в Хмельницкой и Ровенской области возможен небольшой дождь.

Теплейшей завтра предполагается погода в южной части, на западе Украины и в Луганской области, в течение дня ожидается +12°C; +17°C.

На остальной территории Украины преобладает "свеженькая" погода, +9 ° C +12 °.

погода в Украине

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"В Киеве среда так старается, чтобы завтрашний четверг действительно был Чистым — льет дождями неплохо", — отметила Диденко.

Она добавила, что 13 апреля в столице местами небольшой дождь и холодная температура — ожидается +9°C, +10°C.

Погода в других регионах

  • Бахмут: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;
  • Киев: +11-13°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
  • Львов: +13-15°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +12-14°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
  • Одесса: +14-16°C, облачно, небольшой дождь;
  • Харьков: +11-13°C, облачно, умеренный дождь;
  • Донецк: +10-12°C, облачно, умеренный дождь;
  • Луганск: +10-12°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь;
  • Крым: +11-13°C, облачно, умеренный дождь.

погода в Украине

Напомним, также 13 апреля синоптики прогнозируют сильный туман в западных областях ночью и утром. Ухудшение видимости ожидается в следующих областях:

  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Ивано-Франковская;
  • Волынская;
  • Ровенская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Закарпатская.

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