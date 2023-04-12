Народна синоптикиня розповіла, де в Україні пройдуть дощі на Чистий четвер
У Чистий четвер, 13 квітня, в Україні очікуються дощі. Найбільше намокнуть Полтавщина та Сумщина.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 13 квітня
За словами Діденко, найінтенсивніші дощі будуть на сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина), а в більшості областей України — дощі пройдуть періодичні, незначні.
У західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.
Найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня очікується +12°C; +17°C.
На решті території України переважає "свіженька" погода, +9°C +12°.
Якою буде погода у Києві 13 квітня
"У Києві середа так старається, щоб завтрашній четвер справді був Чистим — ллє дощами непогано", — зазначила Діденко.
Вона додала, що 13 квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холодна температура — очікується +9°C, +10°C.
Погода в інших регіонах
- Бахмут: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;
- Київ: +11-13°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
- Львів: +13-15°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Дніпро: +12-14°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
- Одеса: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;
- Харків: +11-13°C, хмарно, помірний дощ;
- Донецьк: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;
- Луганськ: +10-12°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
- Крим: +11-13°C, хмарно, помірний дощ.
Нагадаємо, також на 13 квітня синоптики прогнозують сильний туман у західних областях вночі та вранці. Погіршення видимості очікується в таких областях:
- Львівська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Волинська;
- Рівненська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Закарпатська.