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Народна синоптикиня розповіла, де в Україні пройдуть дощі на Чистий четвер

12 квітня 2023 22:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Народна синоптикиня розповіла, де в Україні пройдуть дощі на Чистий четвер
Дощовий Хрещатик, зупинка самокатів. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У Чистий четвер, 13 квітня, в Україні очікуються дощі. Найбільше намокнуть Полтавщина та Сумщина.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 13 квітня

За словами Діденко, найінтенсивніші дощі будуть на сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина), а в більшості областей України — дощі пройдуть періодичні, незначні.

У західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.

Найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня очікується +12°C; +17°C.

На решті території України переважає "свіженька" погода, +9°C +12°.

погода в Україні

Якою буде погода у Києві 13 квітня

"У Києві середа так старається, щоб завтрашній четвер справді був Чистим — ллє дощами непогано", — зазначила Діденко. 

Вона додала, що 13 квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холодна температура — очікується +9°C, +10°C.

Погода в інших регіонах

  • Бахмут: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;
  • Київ: +11-13°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
  • Львів: +13-15°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +12-14°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
  • Одеса: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;
  • Харків: +11-13°C, хмарно, помірний дощ;
  • Донецьк: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;
  • Луганськ: +10-12°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
  • Крим: +11-13°C, хмарно, помірний дощ.

погода в Україні

Нагадаємо, також на 13 квітня синоптики прогнозують сильний туман у західних областях вночі та вранці. Погіршення видимості очікується в таких областях: 

  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Івано-Франківська;
  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Закарпатська.

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