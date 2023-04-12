Народна синоптикиня розповіла, де в Україні пройдуть дощі на Чистий четвер

Дощовий Хрещатик, зупинка самокатів. Фото: Новини.LIVE

У Чистий четвер, 13 квітня, в Україні очікуються дощі. Найбільше намокнуть Полтавщина та Сумщина.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, найінтенсивніші дощі будуть на сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина), а в більшості областей України — дощі пройдуть періодичні, незначні.

У західних областях переважатиме, на диво, суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.

Найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня очікується +12°C; +17°C.

На решті території України переважає "свіженька" погода, +9°C +12°.

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"У Києві середа так старається, щоб завтрашній четвер справді був Чистим — ллє дощами непогано", — зазначила Діденко.

Вона додала, що 13 квітня, у столиці місцями невеликий дощ та холодна температура — очікується +9°C, +10°C.

Погода в інших регіонах

Бахмут: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;

Київ: +11-13°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;

Львів: +13-15°C, мінлива хмарність, без опадів;

Дніпро: +12-14°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;

Одеса: +14-16°C, хмарно, невеликий дощ;

Харків: +11-13°C, хмарно, помірний дощ;

Донецьк: +10-12°C, хмарно, помірний дощ;

Луганськ: +10-12°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;

Крим: +11-13°C, хмарно, помірний дощ.

Нагадаємо, також на 13 квітня синоптики прогнозують сильний туман у західних областях вночі та вранці. Погіршення видимості очікується в таких областях: