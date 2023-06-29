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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра сильно ухудшится погода

29 июня 2023 22:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Погода в Украине на 30 июня.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 30 июня, в Украине будет облачная и переменная погода. Почти по всей территории страны будут идти дожди с грозами.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Погода в Украине 30 июня

В центральных и южных областях Украины в течение 30 июня не ожидается серьезных осадков, дожди, возможно, появятся вечером.

Температура воздуха днем поднимется до +20 +26°С.

В Харьковской, Сумской, Полтавской областях местами +18+22 градуса, в южной части и в Закарпатской области +25+29 градусов.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 30 июня

В Киеве 30 июня будет тепло. Но днем будет ветрено.

"Сегодняшние дожди в ближайшую ночь и завтра утром прекратятся, днем в пятницу также существенных осадков не ожидается, а уже вечером завтра снова подойдет в столицу" , — отметила Диденко.

На термометрах ожидается 20–25°С.

Скриншот сообщения

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Украине 30 июня облачно с прояснениями. На востоке, севере и в Полтавской области будет небольшой дождь. Остальные территории будут без осадков.

Температура воздуха:

Ночью +12 +17°С.
Днем +20 +25°С.

Предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре предупредили, что 30 июня-2 июля в Житомирской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, а 1-2 июля и в Николаевской, 2 июля и в Тернопольской, Винницкой областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Пожароопасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 28 июня и в течение всего дня ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с и град.

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