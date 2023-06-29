Погода в Україні на 30 червня

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 червня, в Україні буде хмарна та мінлива погода. Майже по всій території країни йтимуть дощі з грозами.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 30 червня

У центральних та південних областях України протягом 30-го червня не очікується серйозних опадів, дощі, можливо, з'являться ввечері.

Температура повітря вдень підійметься до +20 +26°С.

"На Харківщині, Сумщині, Полтавщині місцями +18+22 градуси, у південній частині та на Закарпатті +25+29 градусів", — додала вона.

Погода в Києві 30 червня

У Києві 30 червня буде тепло. Але вдень буде вітряно.

"Сьогоднішні дощі найближчої ночі та завтра вранці припиняться, вдень у п'ятницю також істотних опадів не очікується, а вже ввечері завтра знову подощить у столиці", — зазначила Діденко.

На термометрах очікується 20-25°С.

Скриншот допису

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Україні 30 червня буде хмарно з проясненнями. На сході, півночі та Полтавській області буде невеликий дощ. Решта територій буде без опадів.

Температура повітря:

Вночі +12 +17°С.

Вдень +20 +25 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі попередили, що протягом 30 червня-2 липня на Житомирщині, Черкащині, Херсонщині, Запоріжжі, а 1-2 липня і в Миколаївській, 2 липня і в Тернопільській, Вінницькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше в Одеській області оголосили штормове попередження. В ніч проти 28 червня й протягом всього дня очікується гроза, місцями шквал 15-20 м/с та град.