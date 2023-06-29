Погода в Україні на 30 червня

Народна синоптикиня Діденко розповіла, де завтра сильно погіршиться погода
Завтра, 30 червня, в Україні буде хмарна та мінлива погода. Майже по всій території країни йтимуть дощі з грозами.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 30 червня
У центральних та південних областях України протягом 30-го червня не очікується серйозних опадів, дощі, можливо, з'являться ввечері.
Температура повітря вдень підійметься до +20 +26°С.
"На Харківщині, Сумщині, Полтавщині місцями +18+22 градуси, у південній частині та на Закарпатті +25+29 градусів", — додала вона.
Погода в Києві 30 червня
У Києві 30 червня буде тепло. Але вдень буде вітряно.
"Сьогоднішні дощі найближчої ночі та завтра вранці припиняться, вдень у п'ятницю також істотних опадів не очікується, а вже ввечері завтра знову подощить у столиці", — зазначила Діденко.
На термометрах очікується 20-25°С.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
В Україні 30 червня буде хмарно з проясненнями. На сході, півночі та Полтавській області буде невеликий дощ. Решта територій буде без опадів.
Температура повітря:
- Вночі +12 +17°С.
- Вдень +20 +25 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі попередили, що протягом 30 червня-2 липня на Житомирщині, Черкащині, Херсонщині, Запоріжжі, а 1-2 липня і в Миколаївській, 2 липня і в Тернопільській, Вінницькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше в Одеській області оголосили штормове попередження. В ніч проти 28 червня й протягом всього дня очікується гроза, місцями шквал 15-20 м/с та град.