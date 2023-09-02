Погода в Украине на 3 сентября: где будет тепло

Солнечная осень. Иллюстративное фото: Natali Kovalska/Facebook

Завтра, 2 сентября, в Украине ожидают в меру теплую погоду. Жара пошла на убыль.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам синоптика, стартовал период первого бабьего лета, который продлится ориентировочно до 11 сентября. В то же время жары, как в последние недели августа, не будет.

"В воскресенье не перегреемся", — написала синоптик.

Так, 3 сентября температура воздуха достигнет +22...+26 градусов. Теплее будет на востоке.

"Немного будет держать за руку лето восточная часть, порой до +29 градусов", — сообщила Диденко.

В то же время на западе и в центре ожидаются значительные осадки.

"В Карпатах смело можно доставать пуховички (не толстые) и резиновые сапоги. Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных областях. Внимательно! Могут быть сильные ливни.Осадки дойдут до Житомирщины, Винницкой области, части Киевщины", — говорится в сообщении.

В остальных регионах будет сухо.

Погода в Украине на 3 сентября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве

В Киеве завтра осадков не ожидается.

"Температура воздуха в воскресенье — рахат-лукум, +25 градусов", — пишет Наталья Диденко.

Однако дождь может пройти в столице уже в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, синоптики рассказали, где в Украине будет бушевать настоящая осень.

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