Погода в Україні на 3 вересня: де буде тепло

Народна синоптикиня Діденко повідомила, до яких регіонів завтра завітає бабине літо
Завтра, 2 вересня, в Україні очікують в міру теплу погоду. Спека пішла на спад.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
За словами синоптикині, стартував період першого бабиного літа, який триватиме орієнтовно до 11 вересня. Водночас спеки, як у останні тижні серпня, не буде.
"У неділю не перегріємося", — написала синоптикиня.
Так, 3-го вересня температура повітря сягне +22...+26 градусів. Тепліше буде на сході.
"Трохи триматиме за руку літо східна частина, часом до +29 градусів", — повідомила Діденко.
Водночас на заході та у центрі очікуються значні опади.
"У Карпатах сміливо можна діставати пуховички (не товсті) і ґумові чоботи. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра в західних областях. Уважно! Можуть бути сильні зливи.
Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини", — йдеться у повідомленні.
У решті регіонів буде сухо.
Погода у Києві
У Києві завтра опадів не очікують.
"Температура повітря в неділю — рахат-лукум, +25 градусів", — пише Наталка Діденко.
Однак дощ може пройти столицею вже у ніч з неділі на понеділок.
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