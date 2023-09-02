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Народна синоптикиня Діденко повідомила, до яких регіонів завтра завітає бабине літо

2 вересня 2023 21:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 3 вересня: де буде тепло
Сонячна осінь. Ілюстративне фото: Natali Kovalska/Facebook
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 2 вересня, в Україні очікують в міру теплу погоду. Спека пішла на спад.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, стартував період першого бабиного літа, який триватиме орієнтовно до 11 вересня. Водночас спеки, як у останні тижні серпня, не буде.

"У неділю не перегріємося", — написала синоптикиня.

Так, 3-го вересня температура повітря сягне +22...+26 градусів. Тепліше буде на сході.

"Трохи триматиме за руку літо східна частина, часом до +29 градусів", — повідомила Діденко.

Водночас на заході та у центрі очікуються значні опади. 

"У Карпатах сміливо можна діставати пуховички (не товсті) і ґумові чоботи. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра в західних областях. Уважно! Можуть бути сильні зливи. 
Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини", — йдеться у повідомленні.

У решті регіонів буде сухо.

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Погода в Україні на 3 вересня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві

У Києві завтра опадів не очікують.

"Температура повітря в неділю — рахат-лукум, +25 градусів", — пише Наталка Діденко.

Однак дощ може пройти столицею вже у ніч з неділі на понеділок.

Нагадаємо, синоптики розповіли, де в Україні вируватиме справжня осінь.

Також ми писали, що, попри настання осені, Чорне море досі залишається комфортним та теплим.

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