Погода в Україні на 3 вересня: де буде тепло

Сонячна осінь. Ілюстративне фото: Natali Kovalska/Facebook

Завтра, 2 вересня, в Україні очікують в міру теплу погоду. Спека пішла на спад.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, стартував період першого бабиного літа, який триватиме орієнтовно до 11 вересня. Водночас спеки, як у останні тижні серпня, не буде.

"У неділю не перегріємося", — написала синоптикиня.

Так, 3-го вересня температура повітря сягне +22...+26 градусів. Тепліше буде на сході.

"Трохи триматиме за руку літо східна частина, часом до +29 градусів", — повідомила Діденко.

Водночас на заході та у центрі очікуються значні опади.

"У Карпатах сміливо можна діставати пуховички (не товсті) і ґумові чоботи. Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра в західних областях. Уважно! Можуть бути сильні зливи.

Опади дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, частини Київщини", — йдеться у повідомленні.

У решті регіонів буде сухо.

Погода в Україні на 3 вересня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві

У Києві завтра опадів не очікують.

"Температура повітря в неділю — рахат-лукум, +25 градусів", — пише Наталка Діденко.

Однак дощ може пройти столицею вже у ніч з неділі на понеділок.

Нагадаємо, синоптики розповіли, де в Україні вируватиме справжня осінь.

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