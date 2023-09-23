Погода в Украине сегодня, 23 сентября и на выходные - сборный прогноз от синоптиков

Пожарный тушит пожар в лесу. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Сегодня, 23 сентября, в Украине будет сухая погода практически без осадков, однако в западном регионе местами следует ожидать грозовых дождей. Также синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 23 сентября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в западных областях местами кратковременные грозовые дожди, а ночью и утром в южных областях — туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11-16°C, на побережье морей до +19°C;

днем +24-29°C;

в Карпатах ночью +8-13°C, днем +18-23°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 23 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +11-16°C, днем +24-29°C;

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 23 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

в Киеве ночью около +15°C, днем +26-28°C.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 23 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают, что 23-25 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киевской области.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"Погода в субботу обещает быть прекрасной", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня в Украине будет солнечно, сухо и тепло. Лишь в западных областях вечером следует ожидать дожди.

Температура воздуха в течение дня ожидается +25-29°C, на юге и юго-западе — до +30°C.

В воскресенье синоптики прогнозирует грозовые дожди в западных областях, на остальной территории — сухо и солнечно. Температура воздуха не изменится, однако на западе страны до +19-23°C.

В Киеве на выходные осадки не прогнозируется. Температура — +26-28°C.

"Ближайшее ощутимое похолодание — ориентировочно 4-5 октября", — добавила Диденко.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Украине на выходные 23-24 сентября

Отмечается, что следующие трое суток осадков не принесут, однако на западе на выходных иногда будут кратковременные грозовые дожди.

Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10-16°C, на побережье морей до +19°C; днем +23-29°C, в воскресенье на крайнем западе страны — +17-22°C.

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.