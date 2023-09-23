Погода в Украине сегодня, 23 сентября и на выходные - сборный прогноз от синоптиков

Чрезвычайный уровень: синоптики предупреждают сегодня об опасности в этой области
Сегодня, 23 сентября, в Украине будет сухая погода практически без осадков, однако в западном регионе местами следует ожидать грозовых дождей. Также синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 23 сентября
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в западных областях местами кратковременные грозовые дожди, а ночью и утром в южных областях — туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +11-16°C, на побережье морей до +19°C;
- днем +24-29°C;
- в Карпатах ночью +8-13°C, днем +18-23°C.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киевской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +11-16°C, днем +24-29°C;
- в Киеве ночью около +15°C, днем +26-28°C.
Синоптики предупреждают, что 23-25 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киевской области.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
"Погода в субботу обещает быть прекрасной", — отмечает народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сегодня в Украине будет солнечно, сухо и тепло. Лишь в западных областях вечером следует ожидать дожди.
Температура воздуха в течение дня ожидается +25-29°C, на юге и юго-западе — до +30°C.
В воскресенье синоптики прогнозирует грозовые дожди в западных областях, на остальной территории — сухо и солнечно. Температура воздуха не изменится, однако на западе страны до +19-23°C.
В Киеве на выходные осадки не прогнозируется. Температура — +26-28°C.
"Ближайшее ощутимое похолодание — ориентировочно 4-5 октября", — добавила Диденко.
Прогноз погоды в Украине на выходные 23-24 сентября
Отмечается, что следующие трое суток осадков не принесут, однако на западе на выходных иногда будут кратковременные грозовые дожди.
Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.
Температура воздуха ночью +10-16°C, на побережье морей до +19°C; днем +23-29°C, в воскресенье на крайнем западе страны — +17-22°C.
Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Подробнее об этом — читайте в материале.