Погода в Україні сьогодні, 23 вересня і на вихідні — збірний прогноз від синоптиків

Вогнеборець гасить пожежу в лісі. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Сьогодні, 23 вересня, в Україні буде суха погода, практично без опадів, однак в західному регіоні місцями слід очікувати грозових дощів. Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Київській області.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 23 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень в західних областях місцями короткочасні грозові дощі, а вночі та вранці в південних — подекуди туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +11-16°C, на узбережжі морів до +19°C;

вдень +24-29°C;

в Карпатах вночі +8-13°C, вдень +18-23°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 23 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в Київській області вночі +11-16°C, вдень +24-29°C;

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 23 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

у Києві вночі близько +15°C, вдень +26-28°C.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 23 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики попереджають, що 23-25 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Погода в суботу обіцяє бути прекрасною", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні в Україні буде сонячно, сухо й тепло. Лише в західних областях ввечері варто чекати дощі.

Температура повітря впродовж дня очікується +25-29°C, на півдні й південному заході — до +30°C.

У неділю синоптикиня прогнозує грозові дощі в західних областях, на решті території — сухо й сонячно. Температура повітря не зміниться, однак на заході країни — до +19-23°C.

У Києві на вихідних опадів не прогнозується. Температура — +26-28°C.

"Найближче відчутне похолодання — орієнтовно 4-5 жовтня", — додала Діденко.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 вересня

Зазначається, що наступні три доби опадів не принесуть, однак на заході на вихідних подекуди будуть короткочасні грозові дощі.

Вночі та вранці сьогодні в південній частині місцями туман. Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі +10-16°C, на узбережжі морів до +19°C; вдень +23-29°C, у неділю на крайньому заході країни — +17-22°C.

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.