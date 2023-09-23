Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Надзвичайний рівень: синоптики попереджають сьогодні про небезпеку в цій області arrow

Надзвичайний рівень: синоптики попереджають сьогодні про небезпеку в цій області

23 вересня 2023 05:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 23 вересня і на вихідні — збірний прогноз від синоптиків
Вогнеборець гасить пожежу в лісі. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 вересня, в Україні буде суха погода, практично без опадів, однак в західному регіоні місцями слід очікувати грозових дощів. Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Київській області.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 23 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень в західних областях місцями короткочасні грозові дощі, а вночі та вранці в південних — подекуди туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +11-16°C, на узбережжі морів до +19°C;
  • вдень +24-29°C;
  • в Карпатах вночі +8-13°C, вдень +18-23°C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 23 вересня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 23 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в Київській області вночі +11-16°C, вдень +24-29°C;
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 23 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 23 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот
  • у Києві вночі близько +15°C, вдень +26-28°C.
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 23 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 23 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Синоптики попереджають, що 23-25 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Погода в суботу обіцяє бути прекрасною", — зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні в Україні буде сонячно, сухо й тепло. Лише в західних областях ввечері варто чекати дощі.

Температура повітря впродовж дня очікується +25-29°C, на півдні й південному заході — до +30°C.

У неділю синоптикиня прогнозує грозові дощі в західних областях, на решті території — сухо й сонячно. Температура повітря не зміниться, однак на заході країни — до +19-23°C.

У Києві на вихідних опадів не прогнозується. Температура — +26-28°C.

"Найближче відчутне похолодання — орієнтовно 4-5 жовтня", — додала Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 23 вересня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 вересня

Зазначається, що наступні три доби опадів не принесуть, однак на заході на вихідних подекуди будуть короткочасні грозові дощі.

Вночі та вранці сьогодні в південній частині місцями туман. Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі +10-16°C, на узбережжі морів до +19°C; вдень +23-29°C, у неділю на крайньому заході країни — +17-22°C.

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Докладніше про це — читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз