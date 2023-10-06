Погода в Украине сегодня, 6 октября — сборный прогноз от синоптиков

Люди страдают от сильного ветра. Фото: PA

Сегодня, 6 октября, в Украине в южных и восточных областях пройдут дожди. Также синоптики предупреждают о порывах ветра и пожарной опасности во многих регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 октября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в Одесской, Николаевской, местами в северных областях пройдут дожди. Днем осадки следует ожидать также на Левобережье и на юге, где возможны даже грозы. На остальной территории сухо.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +7-12°C;

днем +14-19°C;

на юге ночью +11-16°C, днем +18-23°C;

на высокогорье Карпат ночью +2-7°C, днем +9-14°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 6 октября

Сегодня в Киевской области прогнозируется переменная облачность. Также синоптики предупреждают о небольшом дожде ночью.

Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью +10-12°C;

днем +14-16°C.

Прогноз погоды в Киеве на сегодня, 6 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киевской области:

ночью +7-12°C;

днем +14-19°C.

Прогноз погоды в Киевской области на сегодня, 6 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Также в Киевской области 6-7 октября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине температура воздуха снизится до +14-18°C, а на юге — +19-23°C.

В Донецкой, Луганской и южных областях выпадут дожди.

Также синоптик предупреждает о сильном северо-западном и северном ветре и предостерегает следить за местом парковки авто.

В Киеве, по словам Диденко, будет сухо. Температура воздуха днем ожидается +15-16°C.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают о чрезвычайном уровне опасности в Украине до 8 октября.

"5-8 октября в Украине кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, 8 октября и Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.