Погода в Украине сегодня, 6 октября — сборный прогноз от синоптиков

Крепко держите зонтик: сегодня синоптики предупреждают о ветре и сильных грозах
Сегодня, 6 октября, в Украине в южных и восточных областях пройдут дожди. Также синоптики предупреждают о порывах ветра и пожарной опасности во многих регионах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 6 октября
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в Одесской, Николаевской, местами в северных областях пройдут дожди. Днем осадки следует ожидать также на Левобережье и на юге, где возможны даже грозы. На остальной территории сухо.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +7-12°C;
- днем +14-19°C;
- на юге ночью +11-16°C, днем +18-23°C;
- на высокогорье Карпат ночью +2-7°C, днем +9-14°C.
Погода в Киеве и Киевской области 6 октября
Сегодня в Киевской области прогнозируется переменная облачность. Также синоптики предупреждают о небольшом дожде ночью.
Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +10-12°C;
- днем +14-16°C.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью +7-12°C;
- днем +14-19°C.
Также в Киевской области 6-7 октября будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине температура воздуха снизится до +14-18°C, а на юге — +19-23°C.
В Донецкой, Луганской и южных областях выпадут дожди.
Также синоптик предупреждает о сильном северо-западном и северном ветре и предостерегает следить за местом парковки авто.
В Киеве, по словам Диденко, будет сухо. Температура воздуха днем ожидается +15-16°C.
Предупреждение об опасности от Укргидрометцентра
Синоптики сообщают о чрезвычайном уровне опасности в Украине до 8 октября.
"5-8 октября в Украине кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, 8 октября и Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.