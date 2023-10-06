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Міцно тримайте парасольку: сьогодні синоптики попереджають про вітер та сильні грози

6 жовтня 2023 04:35
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 6 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Люди страждають від сильного вітру. Фото: PA
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні в південних та східних областях пройдуть грозові дощі. Також синоптики попереджають про пориви вітру та пожежну небезпеку в багатьох регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 жовтня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в Одеській, Миколаївській, місцями в північних областях пройдуться дощі. Вдень опадів варто чекати також на Лівобережжі та на півдні, де можливі навіть грози. На решті території сухо.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +7-12°C;
  • вдень +14-19°C;
  • на півдні вночі +11-16°C, вдень +18-23°C;
  • на високогір'ї Карпат вночі +2-7°C, вдень +9-14°C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 6 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 6 жовтня

Сьогодні на Київщині прогнозується мінлива хмарність. Також синоптики попереджають про невеликий дощ вночі.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві:

  • вночі +10-12°C;
  • вдень +14-16°C.
Прогноз погоди в Києві на сьогодні, 6 жовтня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві на сьогодні, 6 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в Київській області:

  • вночі +7-12°C;
  • вдень +14-19°C.
Прогноз погоди в Київській області на сьогодні, 6 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Також на Київщині 6-7 жовтня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні температура повітря знизиться до +14-18°C, а на півдні — +19-23°C.

У Донецькій, Луганській та південних областях випадуть дощі.

Також синоптикиня попереджає про сильний північно-західний та північний вітер та застерігає слідкувати за місцем паркування авто.

У Києві, за словами Діденко, буде сухо. Температура повітря вдень очікується +15-16°C.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на сьогодні, 6 жовтня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Попередження про небезпеку від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють про надзвичайний рівень небезпеки в Україні до 8 жовтня.

"5-8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться в повідомленні.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні від Укргідрометцентру
Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.

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