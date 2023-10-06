Погода в Україні сьогодні, 6 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Міцно тримайте парасольку: сьогодні синоптики попереджають про вітер та сильні грози
Сьогодні, 6 жовтня, в Україні в південних та східних областях пройдуть грозові дощі. Також синоптики попереджають про пориви вітру та пожежну небезпеку в багатьох регіонах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 6 жовтня
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в Одеській, Миколаївській, місцями в північних областях пройдуться дощі. Вдень опадів варто чекати також на Лівобережжі та на півдні, де можливі навіть грози. На решті території сухо.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7-12°C;
- вдень +14-19°C;
- на півдні вночі +11-16°C, вдень +18-23°C;
- на високогір'ї Карпат вночі +2-7°C, вдень +9-14°C.
Погода в Києві та Київській області 6 жовтня
Сьогодні на Київщині прогнозується мінлива хмарність. Також синоптики попереджають про невеликий дощ вночі.
Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря в Києві:
- вночі +10-12°C;
- вдень +14-16°C.
Температура повітря в Київській області:
- вночі +7-12°C;
- вдень +14-19°C.
Також на Київщині 6-7 жовтня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні температура повітря знизиться до +14-18°C, а на півдні — +19-23°C.
У Донецькій, Луганській та південних областях випадуть дощі.
Також синоптикиня попереджає про сильний північно-західний та північний вітер та застерігає слідкувати за місцем паркування авто.
У Києві, за словами Діденко, буде сухо. Температура повітря вдень очікується +15-16°C.
Попередження про небезпеку від Укргідрометцентру
Синоптики повідомляють про надзвичайний рівень небезпеки в Україні до 8 жовтня.
"5-8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.