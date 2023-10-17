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Лето ушло: синоптики предупредили о резком похолодании по всей Украине

17 октября 2023 11:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 17 октября — прогноз от синоптиков
Девушки мерзнут на улице. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине во вторник, 17 октября, будет облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, но в некоторых регионах будут дожди. Температура воздуха продолжает падать, ночью столбики могут показывать около 0 °C, а днем — не более +12...+15 °C.

Об этом сообщили Pogoda.Meta.

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Погода в Украине 17 октября

На большинстве территории Украины температура будет колебаться от +8...+10 °С. Только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях температура составит +12 °С. Синоптики обещают, что обойдется без осадков, лишь местами дожди.

Погода в Украине
Погода в Украине 17 октября. Фото: Pogoda.Meta

Погода в Киеве 17 октября

В Киеве, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха будет низкой и составит всего +8 °С.

Обойдется без осадков, однако будут донимать сильные ветры.

Погода в Киеве 17 октября
Погода в Киеве 17 октября. Фото: Pogoda.Meta

Как будет меняться погода 17 октября

Днем температура в Украине будет колебаться от +8...+10°С. Только в Закарпатье он будет от +1 до +5 °С. Также в этом регионе можно увидеть снег.

Погода на 21 час
Погода по состоянию на 15 часов. Фото: Meteopost

Ночью по всей территории Украины резко похолодает. В общем, температура будет составлять от +5 до -2 °С.

Погода на 15 часов
Погода на 21 час. Фото: Meteopost

Напомним, что на этой неделе в Украине будет преобладать без осадков, однако в некоторых частях страны ожидаются дожди. К тому же будут заморозки до -4 градусов.

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