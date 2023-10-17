Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Літо пішло: синоптики попередили про різке похолодання по всій Україні arrow

Літо пішло: синоптики попередили про різке похолодання по всій Україні

17 жовтня 2023 11:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 17 жовтня — прогноз від синоптиків
Дівчата мерзнуть на вулиці. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у вівторок, 17 жовтня, буде хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, проте в деяких регіонах будуть дощі. Температура повітря продовжує падати, вночі стовпчики можуть показувати близько 0 °C, а вдень — не більш ніж +12...+15 °C.

Про це повідомили Pogoda.Meta.

Читайте також:

Погода в Україні 17 жовтня

На більшості території України температура коливатиметься +8...+10 °С. Лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях температура сягатиме +12 °С. Синоптики обіцяють, що обійдеться без сильних опадів, лише місцями дощі.

Погода в Україні
Погода в Україні 17 жовтня. Фото: Pogoda.Meta

Погода в Києві 17 жовтня

В Києві, не зважаючи на сонячну погоду, температура повітря буде низькою і складатиме лише +8 °С.

Обійдеться без опадів, проте дошкулятимуть сильні вітри.

Погода в Києві 17 жовтня
Погода в Києві 17 жовтня. Фото: Pogoda.Meta

Як змінюватиметься погода 17 жовтня

Вдень температура в Україні коливатиметься від +8...+10 °С. Лише у Закарпатті вона буде від +1 до +5 °С. Також у цьому регіоні можна буде побачити сніг.

Погода на 21 годину
Погода станом на 15 годину. Фото: Meteopost

Вночі по всій території України різко похолодає. Загалом температру складатиме від +5 до -2 °С

Погода на 15 годину
Погода станом на 21 годину. Фото: Meteopost

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж, будуть заморозки до -4 градусів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз