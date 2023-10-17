Погода в Україні 17 жовтня — прогноз від синоптиків

Літо пішло: синоптики попередили про різке похолодання по всій Україні
В Україні у вівторок, 17 жовтня, буде хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, проте в деяких регіонах будуть дощі. Температура повітря продовжує падати, вночі стовпчики можуть показувати близько 0 °C, а вдень — не більш ніж +12...+15 °C.
Про це повідомили Pogoda.Meta.
Погода в Україні 17 жовтня
На більшості території України температура коливатиметься +8...+10 °С. Лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях температура сягатиме +12 °С. Синоптики обіцяють, що обійдеться без сильних опадів, лише місцями дощі.
Погода в Києві 17 жовтня
В Києві, не зважаючи на сонячну погоду, температура повітря буде низькою і складатиме лише +8 °С.
Обійдеться без опадів, проте дошкулятимуть сильні вітри.
Як змінюватиметься погода 17 жовтня
Вдень температура в Україні коливатиметься від +8...+10 °С. Лише у Закарпатті вона буде від +1 до +5 °С. Також у цьому регіоні можна буде побачити сніг.
Вночі по всій території України різко похолодає. Загалом температру складатиме від +5 до -2 °С
Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме погода без опадів, однак в деяких частинах країни очікуються дощі. До того ж, будуть заморозки до -4 градусів.
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