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Летнее тепло вернется: народный синоптик рассказала, как изменится погода

13 июня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 14 июня от Наталки Диденко.
Женщина в ботсаду Киева летом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украину вернется летняя погода. По словам народной синоптика, уже с завтрашнего дня, 14 июня, в некоторые регионы Украины придет настоящая жара.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 14 июня.

Наталья Диденко сообщает, что уже в завтрашнюю среду, 14 июня, максимальная температура по Украине составит +27 градусов. Теплая погода продержится практически во всех областях Украины, кроме Карпат.

"Среда вернет нас в летнюю погоду. После кратковременного, хотя и почти осеннего похолодания, снова в Украине возобновляются высокие градусы. Завтра, 14 июня, максимальная температура воздуха будет +20+27 градусов. В дальнейшем по неделе будет еще теплее, разве что в западных областях воздух ожидается более свежим, особенно в Карпатах", — пишет Наталья Диденко.

Будут ли дожди в Украине 14 июня

В среду грозы и дожди накроют мероприятие Украины, а также Винницкую область. Вероятно, осадки будут в южной части, Луганской и южных регионах Днепропетровщины. Остальные области Украины будут без осадков.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 14 июня прогнозируют +22+24 градуса тепла, а уже в четверг столбик термометра покажет еще более высокую отметку до +24+26 градусов. Также Наталья Диденко добавила, что в дальнейшем погода будет только радовать теплом.

"Дождь завтра какой-нибудь серьезный в столице — вряд ли, может, еще облака разве останутся. Перспектива дальнейшая — повышение температуры воздуха", — написала синоптик.

Напомним, завтра, 14 июня, по территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако прояснения тоже следует ожидать.

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