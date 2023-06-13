Прогноз погоди в Україні 14 червня від Наталки Діденко

Літнє тепло повернеться: народна синоптикиня розповіла, як зміниться погода
В Україну повернеться літня погода. За словами народної синоптикині, вже від завтра, 14 червня, у деякі регіони України прийде справжня спека.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 14 червня
Наталка Діденко повідомляє, що вже у завтрашню середу, 14 червня, максимальна температура по Україні становитиме +27 градусів. Тепла погода протримається практично в усіх областях України, окрім Карпат.
"Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси. Завтра, 14-го червня, максимальна температура повітря становитиме +20+27 градусів. Надалі по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжішим, особливо в Карпатах", — пише Наталка Діденко.
Чи будуть дощі в Україні 14 червня
У середу грози та дощі накриють захід України, а також Вінниччину. Ймовірно, опади будуть у південній частині, на Луганщині та у південних регіонах Дніпропетровщини. Решта областей України будуть без опадів.
Прогноз погоди у Києві
У Києві 14 червня прогнозують +22+24 градуси тепла, а вже у четвер стовпчик термометра покаже ще вищу позначку до +24+26 градусів. Також Наталка Діденко додала, що надалі погода лише тішитиме теплом.
"Дощу завтра якогось серйозного в столиці — навряд, може ще хмари хіба залишаться. Перспектива подальша — підвищення температури повітря", — написала синоптикиня.
Нагадаємо, завтра, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати.