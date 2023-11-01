Прогноз погоды в Киеве на 1 ноября.

Погода в столице. Фото: Новини.LIVE

В столице завтра, 2 ноября, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Самая высокая температура воздуха достигнет деления +13 ºС.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Завтра в Киеве синоптики не прогнозируют дожди. Погода будет удачной для прогулок, поскольку почти весь день будет солнечно. В столице ожидается преимущественно восточный ветер, скоростью 2-3 м/с.

Температура воздуха:

утром температура воздуха будет от +7 до +10 градусов;

в полдень столбики термометров достигнут деления +13 ºС;

вечером ожидается от +8 до +10 градусов.

Почасовой прогноз погоды в Киеве 2 ноября. Фото: Meteoprog

Почасовой прогноз погоды в Киеве 2 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, в Гидрометцентре предупредили о похолодании. Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет облачным. Преимущественно без осадков, в некоторых восточных и северных областях ожидается дождь. Температура воздуха несколько снизится, в среднем будет +11 ºС.