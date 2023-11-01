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Ноябрь начнется солнечно — синоптики рассказали о погоде в Киеве на завтра

1 ноября 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Киеве на 1 ноября.
Погода в столице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В столице завтра, 2 ноября, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. Самая высокая температура воздуха достигнет деления +13 ºС.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Киеве 2 ноября

Завтра в Киеве синоптики не прогнозируют дожди. Погода будет удачной для прогулок, поскольку почти весь день будет солнечно. В столице ожидается преимущественно восточный ветер, скоростью 2-3 м/с.

Температура воздуха:

  • утром температура воздуха будет от +7 до +10 градусов;
  • в полдень столбики термометров достигнут деления +13 ºС;
  • вечером ожидается от +8 до +10 градусов.
Погодный прогноз погоды в Киеве 2 ноября.
Почасовой прогноз погоды в Киеве 2 ноября. Фото: Meteoprog
Погодный прогноз погоды в Киеве 2 ноября.
Почасовой прогноз погоды в Киеве 2 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, в Гидрометцентре предупредили о похолодании. Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет облачным. Преимущественно без осадков, в некоторых восточных и северных областях ожидается дождь. Температура воздуха несколько снизится, в среднем будет +11 ºС.

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