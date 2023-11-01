Прогноз погоди в Києві на 1 листопада

Погода у столиці. Фото: Новини.LIVE

У столиці завтра, 2 листопада, синоптики прогнозують сонячну погоду із мінливою хмарністю. Найвища температура повітря сягне поділки +13 ºС.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Завтра у Києві синоптики не прогнозують дощів. Погода буде вдалою для прогулянок, оскільки майже протягом усього дня буде сонячно. У столиці очікується переважно східний вітер, швидкістю 2-3 м/с.

Температура повітря:

зранку температура повітря буде від +7 до +10 градусів;

опівдні стовпчики термометрів сягнуть поділки +13 ºС;

ввечері очікується від +8 до +10 градусів.

Погодинний прогноз погоди у Києві 2 листопада. Фото: Meteoprog

Погодинний прогноз погоди у Києві 2 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Гідрометцентрі попередили про похолодання. Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому буде +11 ºС.