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Листопад почнеться сонячно — синоптики розповіли про погоду у Києві на завтра

1 листопада 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Києві на 1 листопада
Погода у столиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У столиці завтра, 2 листопада, синоптики прогнозують сонячну погоду із мінливою хмарністю. Найвища температура повітря сягне поділки +13 ºС.

Про це повідомляє Meteoprog. 

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Погода в Києві 2 листопада 

Завтра у Києві синоптики не прогнозують дощів. Погода буде вдалою для прогулянок, оскільки майже протягом усього дня буде сонячно. У столиці очікується переважно східний вітер, швидкістю 2-3 м/с.

Температура повітря:

  • зранку температура повітря буде від +7 до +10 градусів;
  • опівдні стовпчики термометрів сягнуть поділки +13 ºС;
  • ввечері очікується від +8 до +10 градусів.
Погодинний прогноз погоди у Києві 2 листопада
Погодинний прогноз погоди у Києві 2 листопада. Фото: Meteoprog
Погодинний прогноз погоди у Києві 2 листопада
Погодинний прогноз погоди у Києві 2 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Гідрометцентрі попередили про похолодання. Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому буде +11 ºС.

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