Прогноз погоди в Києві на 1 листопада

Листопад почнеться сонячно — синоптики розповіли про погоду у Києві на завтра
1 листопада 2023 19:00
Погода у столиці. Фото: Новини.LIVE
У столиці завтра, 2 листопада, синоптики прогнозують сонячну погоду із мінливою хмарністю. Найвища температура повітря сягне поділки +13 ºС.
Про це повідомляє Meteoprog.
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Завтра у Києві синоптики не прогнозують дощів. Погода буде вдалою для прогулянок, оскільки майже протягом усього дня буде сонячно. У столиці очікується переважно східний вітер, швидкістю 2-3 м/с.
Температура повітря:
- зранку температура повітря буде від +7 до +10 градусів;
- опівдні стовпчики термометрів сягнуть поділки +13 ºС;
- ввечері очікується від +8 до +10 градусів.
Нагадаємо, у Гідрометцентрі попередили про похолодання. Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому буде +11 ºС.
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