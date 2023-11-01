Прогноз погоди в Україні на 2 листопада від Укргідрометцентру

Погода в Україні 2 листопада. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому +11 ºС.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозом Укргідрометцентру, 2 листопада

вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощитиме. Передбачається мінлива хмарність на всій території України.

Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

середні показники вночі +4 ºС...+9 ºС, вдень +11 ºС...+16 ºС;

на південному сході країни +10 ºС...+14 ºС;

на півдні Одещини та в Криму до +19 °С;

у північно-східній частині +9 ºС...+12ºС;

в Карпатах вночі від 4 С° тепла до 1 С° морозу, вдень 7 С°-12 С° тепла.

Мапа погоди 2 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 2 листопада

У столиці переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6 ºС...+8 ºС, вдень +12 ºС...+14 ºС.

Нагадаємо, у перший день листопада у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може піднятися до +15 °С тепла.