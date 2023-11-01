Прогноз погоди в Україні на 2 листопада від Укргідрометцентру

У Гідрометцентрі попередили про різке похолодання — які області під загрозою
Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому +11 ºС.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 листопада
За прогнозом Укргідрометцентру, 2 листопада
вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощитиме. Передбачається мінлива хмарність на всій території України.
Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- середні показники вночі +4 ºС...+9 ºС, вдень +11 ºС...+16 ºС;
- на південному сході країни +10 ºС...+14 ºС;
- на півдні Одещини та в Криму до +19 °С;
- у північно-східній частині +9 ºС...+12ºС;
- в Карпатах вночі від 4 С° тепла до 1 С° морозу, вдень 7 С°-12 С° тепла.
Погода в Києві 2 листопада
У столиці переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +6 ºС...+8 ºС, вдень +12 ºС...+14 ºС.
Нагадаємо, у перший день листопада у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може піднятися до +15 °С тепла.
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