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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании — какие области под угрозой

1 ноября 2023 13:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября от Укргидрометцентра.
Погода в Украине 2 ноября. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет облачной. Преимущественно без осадков, в некоторых восточных и северных областях ожидается дождь. Температура воздуха несколько снизится, в среднем +11 ºС.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 ноября ночью и утром в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет дождь. Ожидается переменная облачность на всей территории Украины.

Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • средние показатели ночью +4 ºС...+9 ºС, днем +11 ºС...+16 ºС;
  • на юго-востоке страны +10 ºС...+14 ºС;
  • на юге Одесской области и в Крыму до +19 °С;
  • в северо-восточной части +9 ºС...+12 ºС;
  • в Карпатах ночью от 4 °С тепла до 1 °С мороза, днем 7 °С-12 °С тепла.
Карта погоды
Карта погоды 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 2 ноября

В столице будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6 ºС...+8 ºС, днем +12 ºС...+14 ºС.

Напомним, в первый день ноября во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут падать кратковременные дожди. Температура может подняться до +15 ºС тепла.

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