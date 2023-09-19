Погода в Украине сегодня, 19 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Осенняя гроза над вечерним городом. Фото: google.com

Сегодня, 19 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода. Однако в некоторых областях следует ожидать грозовых дождей, и в одной — пожарной опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 19 сентября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Осадков не предусматривается, лишь днем в западных областях возможны кратковременные дожди, а местами грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8-13°C, а на побережье морей и Закарпатье +12-17°C;

днем +22-27°C, в западных областях +16-21°C.

Погода в Украине на сегодня, 19 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве и области будет преобладать переменная облачность. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +8-13°C, днем +22-27°C;

Прогноз погоды в Киевской области на сегодня, 19 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

в Киеве ночью +10-12°C, днем около +25°C.

Прогноз погоды в Киеве на сегодня, 19 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Также синоптики предупредили, что 19-21 сентября в Киеве и области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, бабье лето в Украине продолжается.

"Большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону — осадков не будет", — отметила эксперт.

Температура воздуха не претерпевает особых изменений +23-26°C. В западных регионах возможны осадки и грозы с порывистым ветром. Из-за дождей температура воздуха в этой части Украины может снизиться до +19-23°C.

При этом до конца недели существенных изменений в погоде не предусматривается.

Также синоптик сообщила, что по некоторым источникам сегодня ожидается существенная активизация магнитного поля Земли, то есть магнитные бури.

"Если вы замечали, что это на вас негативно влияет, на всякий случай обратите внимание", — подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Будет ли радовать солнце украинцев или заливать дожди — читайте в материале.