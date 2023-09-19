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Лісові пожежі та грозові зливи: синоптики назвали області, яким сьогодні загрожує небезпека

19 вересня 2023 05:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 19 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Осіння гроза над вечірнім містом. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 вересня, в Україні переважатиме суха погода. Однак у деяких областях слід очікувати грозових дощів, а в одній — пожежної небезпеки.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 19 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише вдень в західних областях можливі короткочасні дощі, а подекуди місцями грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8-13°C, а на узбережжі морів та Закарпатті +12-17°C; 
  • вдень +22-27°C, в західних областях +16-21°C.
Мапа погоди в Україні станом на сьогодні, 19 вересня, від Укргідрометцентру
Погода в Україні станом на сьогодні, 19 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві та області переважатиме мінлива хмарність. Вітер південний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в Київській області вночі +8-13°C, вдень +22-27°C;
Прогноз погоди в Київській області на сьогодні, 19 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області на сьогодні, 19 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот
  • у Києві вночі +10-12°C, вдень близько +25°C.
Прогноз погоди в Києві на сьогодні, 19 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві на сьогодні, 19 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Також синоптики попередили, що упродовж 19-21 вересня в Києві та області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, бабине літо в Україні триває.

"Більша частина території України все ж належатиме антициклону — опадів не буде", — зазначила експертка.

Температура повітря не зазнає особливих змін, +23-26°C. Водночас у західних регіонах можливі опади та грози із поривчастим вітром. Через дощі температура повітря в цій частині України може знизитись до +19-23°C. 

При цьому до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.

Також синоптикиня повідомила, що за деякими джерелами сьогодні очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.

"Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу", — наголосила Діденко.

Мапа погоди в Україні станом на сьогодні, 19 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 19 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот
Прогноз погоди від Наталки Діденко на сьогодні, 19 вересня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Чи тішитиме сонце українців, чи заливатимуть дощі — читайте в матеріалі.

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