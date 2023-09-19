Погода в Україні сьогодні, 19 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Лісові пожежі та грозові зливи: синоптики назвали області, яким сьогодні загрожує небезпека
Сьогодні, 19 вересня, в Україні переважатиме суха погода. Однак у деяких областях слід очікувати грозових дощів, а в одній — пожежної небезпеки.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 19 вересня
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише вдень в західних областях можливі короткочасні дощі, а подекуди місцями грози.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8-13°C, а на узбережжі морів та Закарпатті +12-17°C;
- вдень +22-27°C, в західних областях +16-21°C.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві та області переважатиме мінлива хмарність. Вітер південний 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в Київській області вночі +8-13°C, вдень +22-27°C;
- у Києві вночі +10-12°C, вдень близько +25°C.
Також синоптики попередили, що упродовж 19-21 вересня в Києві та області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, бабине літо в Україні триває.
"Більша частина території України все ж належатиме антициклону — опадів не буде", — зазначила експертка.
Температура повітря не зазнає особливих змін, +23-26°C. Водночас у західних регіонах можливі опади та грози із поривчастим вітром. Через дощі температура повітря в цій частині України може знизитись до +19-23°C.
При цьому до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.
Також синоптикиня повідомила, що за деякими джерелами сьогодні очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.
"Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу", — наголосила Діденко.
Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Чи тішитиме сонце українців, чи заливатимуть дощі — читайте в матеріалі.