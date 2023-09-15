Погода в Украине сегодня, 15 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Грозовые дожди с порывистым ветром: синоптики рассказали, какие области сегодня под угрозой
Сегодня, 15 сентября, в Украине следует ожидать грозовых дождей, местами со шквалами. Также синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах — І уровне опасности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 15 сентября
Синоптики прогнозируют, что сегодня днем ожидаются осадки на Левобережье. Ночью будет идти дождь на Закарпатье и Прикарпатье, днем — в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях пройдут значительные дожди. В Житомирской и Винницкой осадков не предполагается.
Ветер — юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +13-18°C, на побережье морей до +20°C, в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях +8-13°C;
- днем +17-23°C, в Закарпатье и южной части +23-28°C.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киевской области ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +16-18°C;
- днем до +20°C.
Температура воздуха в области:
- ночью +13-18°C;
- днем +18-23°C.
Также в Укргидрометцентре предупредили жителей региона об опасных метеорологических явлениях по состоянию на пятницу, 15 сентября.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 15 сентября, дожди, местами грозовые, следует ожидать в восточных областях, местами в центральных и локально на юге Украины. Более того, грозы могут быть с порывистым ветром. На западе и севере, а также в Винницкой области дожди днем прекратятся, однако их следует ожидать ночью.
Температура воздуха в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой областях составит +18-20°C. На остальной территории — +20-24 °C. Однако в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму задержится лето — +25-29°C.
"Киевляне! Если болит голова или падает на клавиатуру, это вы чувствуете грядущее изменение погоды — приближение атмосферного фронта", — отмечает Диденко.
По ее словам, в Киевской области температура упадет до +20°C, днем дожди прекратятся.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях от Укргидрометцентра
"15 сентября ночью в большинстве западных, северных и центральных областях, днем на Левобережье грозы; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях сильные дожди. І уровень опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, что в четверг, 14 сентября, Киев накрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колено.