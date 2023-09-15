Погода в Украине сегодня, 15 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Женщина спасается от дождя в Киеве. Фото: УНИАН / Инна Соколовская

Сегодня, 15 сентября, в Украине следует ожидать грозовых дождей, местами со шквалами. Также синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах — І уровне опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 15 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем ожидаются осадки на Левобережье. Ночью будет идти дождь на Закарпатье и Прикарпатье, днем — в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях пройдут значительные дожди. В Житомирской и Винницкой осадков не предполагается.

Ветер — юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +13-18°C, на побережье морей до +20°C, в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях +8-13°C;

днем +17-23°C, в Закарпатье и южной части +23-28°C.

Погода в Украине сегодня, 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью +16-18°C;

днем до +20°C.

Прогноз погоды в Киеве на сегодня, 15 сентября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в области:

ночью +13-18°C;

днем +18-23°C.

Прогноз погоды в Киевской области на 15 сентября. Фото: Meteoprog

Также в Укргидрометцентре предупредили жителей региона об опасных метеорологических явлениях по состоянию на пятницу, 15 сентября.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 15 сентября, дожди, местами грозовые, следует ожидать в восточных областях, местами в центральных и локально на юге Украины. Более того, грозы могут быть с порывистым ветром. На западе и севере, а также в Винницкой области дожди днем прекратятся, однако их следует ожидать ночью.

Температура воздуха в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой областях составит +18-20°C. На остальной территории — +20-24 °C. Однако в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму задержится лето — +25-29°C.

"Киевляне! Если болит голова или падает на клавиатуру, это вы чувствуете грядущее изменение погоды — приближение атмосферного фронта", — отмечает Диденко.

По ее словам, в Киевской области температура упадет до +20°C, днем дожди прекратятся.

Температура воздуха на Украине сегодня, 15 сентября. Фото: Наталья Диденко

Источник: facebook.com/tala.didenko

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях от Укргидрометцентра

"15 сентября ночью в большинстве западных, северных и центральных областях, днем на Левобережье грозы; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях сильные дожди. І уровень опасности", — говорится в сообщении.

Опасные метеорологические явления в Украине сегодня, 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в четверг, 14 сентября, Киев накрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колено.