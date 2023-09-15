Погода в Україні сьогодні, 15 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Грозові дощі з рвучким вітром: синоптики розповіли, які області сьогодні під загрозою
Сьогодні, 15 вересня, в Україні варто очікувати грозових дощів, місцями зі шквалами. Також синоптики попереджають про небезпеку в деяких регіонах — І рівень небезпечності.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 15 вересня
Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень очікуються опади на Лівобережжі. Вночі дощитиме на Закарпатті та Прикарпатті, вдень — у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях пройдуть значні дощі. На Житомирщині та Вінниччині опадів не передбачається.
Вітер — південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +13-18°C, на узбережжі морів до +20°C, у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях +8-13°C;
- вдень +17-23°C, на Закарпатті та південній частині +23-28°C.
Погода в Київській області
Сьогодні в Київській області очікуються короткочасні дощі з грозами.
Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві:
- вночі +16-18°C;
- вдень до +20°C.
Температура повітря в області:
- вночі +13-18°C;
- вдень +18-23°C.
Також в Укргідрометцентрі попередили мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища станом на п'ятницю, 15 вересня.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 15 вересня, дощі, місцями грозові, слід очікувати в східних областях, місцями у центральних та локально на півдні України. Більше того грози можуть бути з рвучким вітром. На заході та півночі, а також на Вінниччині дощі вдень припиняться, однак їх слід очікувати вночі.
Температура повітря в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій областях буде +18-20°C. На решті території — +20-24°C. Однак в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму затримається літо — +25-29°C.
"Кияни! Якщо болить голова чи падає на клавіатуру, це ви відчуваєте прийдешню зміну погоди — наближення атмосферного фронту", — зазначає Діденко.
За її словами, у Київській області температура впаде до +20°C, вдень дощі припиняться.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища від Укргідрометцентру
"15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі. І рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.