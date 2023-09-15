Погода в Україні сьогодні, 15 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Жінка рятується від дощу в Києві. Фото: УНІАН / Інна Соколовська

Сьогодні, 15 вересня, в Україні варто очікувати грозових дощів, місцями зі шквалами. Також синоптики попереджають про небезпеку в деяких регіонах — І рівень небезпечності.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 15 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень очікуються опади на Лівобережжі. Вночі дощитиме на Закарпатті та Прикарпатті, вдень — у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях пройдуть значні дощі. На Житомирщині та Вінниччині опадів не передбачається.

Вітер — південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +13-18°C, на узбережжі морів до +20°C, у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях +8-13°C;

вдень +17-23°C, на Закарпатті та південній частині +23-28°C.

Погода в Україні сьогодні, 15 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві:

вночі +16-18°C;

вдень до +20°C.

Прогноз погоди в Києві на сьогодні, 15 вересня. Фото: Meteoprog

Температура повітря в області:

вночі +13-18°C;

вдень +18-23°C.

Прогноз погоди в Київській області на сьогодні, 15 вересня. Фото: Meteoprog

Також в Укргідрометцентрі попередили мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища станом на п'ятницю, 15 вересня.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 15 вересня, дощі, місцями грозові, слід очікувати в східних областях, місцями у центральних та локально на півдні України. Більше того грози можуть бути з рвучким вітром. На заході та півночі, а також на Вінниччині дощі вдень припиняться, однак їх слід очікувати вночі.

Температура повітря в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій областях буде +18-20°C. На решті території — +20-24°C. Однак в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму затримається літо — +25-29°C.

"Кияни! Якщо болить голова чи падає на клавіатуру, це ви відчуваєте прийдешню зміну погоди — наближення атмосферного фронту", — зазначає Діденко.

За її словами, у Київській області температура впаде до +20°C, вдень дощі припиняться.

Температура повітря в Україні сьогодні, 15 вересня. Фото: Наталка Діденко

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Попередження про небезпечні метеорологічні явища від Укргідрометцентру

"15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі. І рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні на сьогодні, 15 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.