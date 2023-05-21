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Грозы участятся: синоптик рассказала прогноз погоды на завтра

21 мая 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 22 мая - синоптик рассказала в каких регионах ожидать дожди с грозами
Грозы в Украине ожидаются 22 мая. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник в Украине ожидается преимущественно тепло. Температура воздуха составит около +19…+24 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в некоторых регионах Украины пройдут дожди. В частности это касается:

  • восточных областей;
  • южной части страны, кроме Винницкой и Сумской областей;
  • Левобережье;
  • в западных областях будет преимущественно сухо.
Карта погоды на 22 мая
Карта погоды на 22 мая. Фото: Наталья Диденко

Какая погода ожидается в Киеве

В Киеве ожидается сухая погода. День начнется с солнца, а температура воздуха составит +23…+24 градуса.

Напомним, что в течение дня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.

Синоптики прогнозируют, что 22 мая в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

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