Погода в Украине на 22 мая - синоптик рассказала в каких регионах ожидать дожди с грозами

Грозы участятся: синоптик рассказала прогноз погоды на завтра
В понедельник в Украине ожидается преимущественно тепло. Температура воздуха составит около +19…+24 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Какая погода ожидается в Украине 22 мая с грозами
По словам Диденко, в некоторых регионах Украины пройдут дожди. В частности это касается:
- восточных областей;
- южной части страны, кроме Винницкой и Сумской областей;
- Левобережье;
- в западных областях будет преимущественно сухо.
Какая погода ожидается в Киеве
В Киеве ожидается сухая погода. День начнется с солнца, а температура воздуха составит +23…+24 градуса.
Напомним, что в течение дня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.
Синоптики прогнозируют, что 22 мая в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.