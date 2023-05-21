Погода в Украине на 22 мая - синоптик рассказала в каких регионах ожидать дожди с грозами

Грозы в Украине ожидаются 22 мая. Фото: УНИАН

В понедельник в Украине ожидается преимущественно тепло. Температура воздуха составит около +19…+24 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в некоторых регионах Украины пройдут дожди. В частности это касается:

восточных областей;

южной части страны, кроме Винницкой и Сумской областей;

Левобережье;

в западных областях будет преимущественно сухо.

Карта погоды на 22 мая. Фото: Наталья Диденко

Какая погода ожидается в Киеве

В Киеве ожидается сухая погода. День начнется с солнца, а температура воздуха составит +23…+24 градуса.

Напомним, что в течение дня, 22 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах ожидаются дожди и грозы.

Синоптики прогнозируют, что 22 мая в южных, восточных и большинстве центральных и Сумской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.