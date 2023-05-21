Погода в Україні на 22 травня - синоптик розповіла у яких регіонах очікувати дощі з грозами

Грози почастішають: синоптикиня розповіла прогноз погоди на завтра
У понеділок в Україні очікується переважно тепло. Температура повітря становитиме близько +19…+24 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Яка погода очікується в Україні 22 травня з грозами
За словами Діденко, у деяких регіонах України пройдуть дощі. Зокрема це стосується:
- східних областей;
- південній частині країни, крім Вінницької та Сумської областей;
- Лівобережжя;
- у західних областях буде переважно сухо.
Яка погода очікується у Києві
У Києві очікується суха погода. День розпочнеться із сонця, а температура повітря становитиме +23…+24 градуси.
Нагадаємо, що упродовж дня, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.
Синоптики прогнозують, що 22 травня у південних, східних та більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.