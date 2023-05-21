Погода в Україні на 22 травня - синоптик розповіла у яких регіонах очікувати дощі з грозами

Грози в Україні очікуються 22 травня. Фото: УНІАН

У понеділок в Україні очікується переважно тепло. Температура повітря становитиме близько +19…+24 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За словами Діденко, у деяких регіонах України пройдуть дощі. Зокрема це стосується:

східних областей;

південній частині країни, крім Вінницької та Сумської областей;

Лівобережжя;

у західних областях буде переважно сухо.

Карта погоди на 22 травня. Фото: Наталія Діденко

Яка погода очікується у Києві

У Києві очікується суха погода. День розпочнеться із сонця, а температура повітря становитиме +23…+24 градуси.

Нагадаємо, що упродовж дня, 22 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. У багатьох регіонах очікуються дощі та грози.

Синоптики прогнозують, що 22 травня у південних, східних та більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.