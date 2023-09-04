Погода в Украине сегодня, 4 сентября и на неделю — сборный прогноз от Укргидрометцентра и Meteoprog

Осенняя гроза над городом. Фото: 24 канал

Сегодня, 4 сентября, в Украине ожидается прохладная погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 4 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в большей части западных областей, а также Винницкой, Житомирской, отдельных районах Киевской, Черкасской и Одесской областей ожидаются кратковременные дожди.

В южных, восточных районах и Днепропетровской области прогнозируется непродолжительный дождь, местами возможны грозы. В других регионах осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11-16°C, а на юге и юго-востоке до +19°C;

днем в западных, северных регионах и Винницкой области будет +19-24°C, а на остальной территории — до +24-29°C.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В понедельник, 4 сентября, в Киевской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Временами возможен кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +11-16°C, днем +19-24°C;

в Киеве ночью +13-15°C, днем +20-22°C.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 4 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Украине на неделю

Неделя 4-8 сентября обещает "бабье лето" в Украине. Жара затихла, однако полностью не отступила — кое-где температура еще успеет подняться до +32°C. В течение недели будет преобладать сухая и ясная погода.

Во вторник, 5 сентября, осадки не ожидаются. Ночью и утром в Приазовье и на Севере Левобережья прогнозируют дожди с грозами.

Температура воздуха:

ночью +12-17°С, в Крыму до +21°С;

днем +23-28°С, в Николаевской и Одесской областях +30-31°С.

В среду, 6 сентября, осадков не ожидается.

Температура воздуха:

ночью +11-16°С;

днем +23-28°С, в восточных и южных областях до +31°С.

В четверг, 7 сентября, будет теплая и солнечная погода.

Температура воздуха:

ночью +11-16°С;

днем +23-28°С, в южных областях и в Приазовье до +32°С.

В пятницу, 8 сентября, прогнозируется малооблачная, сухая и теплая погода. Возможны порывы ветра 15-17 м/с в Крыму и Приазовье.

Температура воздуха:

ночью +11-16°С, в Карпатах, северных и восточных областях +6-11°С;

днем +23-28°С, на крайнем юге и в Крыму местами +30-31°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 4 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, что в Укргидрометцентре сообщили, что вечером 3 сентября и 4 сентября из-за сильных осадков предполагается увеличение уровня воды на реках. Синоптики назвали области, которым это грозит.