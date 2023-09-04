Погода в Україні сьогодні, 4 вересня та на тиждень — збірний прогноз від Укргідрометцентру та Мeteoprog

Осіння гроза над містом. Фото: 24 канал

Сьогодні, 4 вересня, в Україні очікується прохолодна погода. У багатьох областях пройдуть сильні дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 4 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні у більшій частині західних областей, а також у Вінницькій, Житомирській, окремих районах Київської, Черкаської та Одеської областей очікуються короткочасні дощі.

У південних, східних районах та Дніпропетровській області прогнозується нетривалий дощ, місцями можливі грози. В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +11-16°C, а на півдні та південному сході до +19°C;

вдень у західних, північних регіонах та на Вінниччині буде +19-24°C, а на решті території — до +24-29°C.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

У понеділок, 4 вересня, в Київській області очікується похмура погода з проясненнями. Подекуди можливий короткочасний дощ.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +11-16°C, вдень +19-24°C;

в Києві вночі +13-15°C, вдень +20-22°C.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 4 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Україні на тиждень

Тиждень 4-8 вересня обіцяє "бабине літо" в Україні. Спека стихла, однак повністю не відступила — подекуди температура ще встигне піднятися до +32°C. Упродовж тижня переважатиме суха й ясна погода.

У вівторок, 5 вересня, опади не очікуються. Вночі та вранці у Приазов'ї, а також на Півночі Лівобережжя прогнозують дощі з грозами.

Температура повітря:

вночі +12-17°С, у Криму до +21°С;

вдень +23-28°С, у Миколаївській та Одеській областях +30-31°С.

У середу, 6 вересня, опадів не передбачається.

Температура повітря:

вночі +11-16°С;

вдень +23-28°С, у східних та південних областях до +31°С.

У четвер, 7 вересня, буде тепла й сонячна погода.

Температура повітря:

вночі +11-16°С;

вдень +23-28°С, у південних областях та у Приазов'ї до +32°С.

У п'ятницю, 8 вересня, прогнозується малохмарна, суха і тепла погода. Можливі пориви вітру 15 – 17 м/с у Криму та Приазов'ї.

Температура повітря:

вночі +11-16°С, у Карпатах, північних та східних областях +6-11 °С;

вдень +23-28°С, на крайньому півдні та в Криму місцями +30-31°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 4 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі повідомили, що ввечері 3 вересня та протягом 4 вересня через сильні опади передбачається збільшення рівня води на річках. Синоптики назвали області, яким це загрожує.