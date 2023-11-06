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Гидрометцентр показал на карте, каким областям угрожают ливни и сильный ветер

6 ноября 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на 6 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Женщина пытается удержать зонт от сильного ветра. Фото: NEZAVISNE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в понедельник, 6 ноября, выпадет дождями. Так, в большинстве областей пройдут дожди, местами ливни. Также синоптики предупреждают сегодня о сильном ветре, до 20 м/с. Столбики термометров ночью могут показать от +6 °С, а днем — от +10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 ноября

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в понедельник, 6 ноября, южные и восточные области зальют дожди, на остальной территории без осадков.

"Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью +6...+11 °С, на юге +9...+14 °С, в Киевской области +6...+11 °С, в Киеве около +10 °С;
  • днем +10...+15 °С, в южных областях +15...+20 °С, в Киевской области +10...+15 °С, в Киеве +13...+15 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 6 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики Meteoprog также сделали прогноз погоды в Украине на 6 ноября. Они назвали области, которые сегодня зальют ливни.

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