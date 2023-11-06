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Гідрометцентр показав на карті, яким областям загрожують зливи та сильний вітер

6 листопада 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 6 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Жінка намагається втримати парасольку від сильного вітру. Фото: NEZAVISNE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в понеділок, 6 листопада, випаде дощами. Так, у більшості областей пройдуть дощі, місцями зливи. Також синоптики попереджають сьогодні про сильний вітер, до 20 м/с. Стовпчики термометрів уночі можуть показати від +6 °С, а вдень — від +10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 листопада

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в понеділок, 6 листопада, південні та східні області заллють дощі, на решті території — без сильних опадів. 

"Вітер південний, з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі +6...+11 °С, на півдні +9...+14 °С, в Київській області +6...+11 °С, у Києві близько +10 °С;
  • вдень +10...+15 °С, у південних областях +15...+20 °С, на Київщині +10...+15 °С, у Києві +13...+15 °С.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 6 листопада, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики Meteoprog також зробили прогноз погоди в Україні на 6 листопада. Вони назвали області, які сьогодні заллють зливи.

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