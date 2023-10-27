Погода в Украине на 27 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Гидрометцентр показал на карте, каким областям сегодня угрожают сильные дожди
Погода в Украине в пятницу, 27 октября, будет с дождями. Их следует ожидать в большинстве западных и восточных областей, в Сумской, Запорожье и в Крыму, местами даже пройдут ливни. Также синоптики обещают преимущественно юго-западный ветер 7 — 12 м/с. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать до +17°С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 27 октября
По прогнозу Укргидрометцентра, по Украине в пятницу, 27 октября, пройдут дожди.
"Ночью в Украине небольшие, в северных областях умеренные дожди; днем без существенных осадков, только в западных областях умеренные, в Закарпатье, Львовской области и в Карпатах значительные дожди", — говорится в сообщении.
Также синоптики отмечают, что будет докучать юго-западный ветер, 7 — 12 м/с, в Карпатах местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура:
- ночью: +6 — 11°С,
- днем: +12 — 17°С.
Напомним, 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.
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