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Гидрометцентр показал на карте, каким областям сегодня угрожают сильные дожди

27 октября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 27 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Люди в сильный ливень в Киеве. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 27 октября, будет с дождями. Их следует ожидать в большинстве западных и восточных областей, в Сумской, Запорожье и в Крыму, местами даже пройдут ливни. Также синоптики обещают преимущественно юго-западный ветер 7 — 12 м/с. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать до +17°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, по Украине в пятницу, 27 октября, пройдут дожди.

"Ночью в Украине небольшие, в северных областях умеренные дожди; днем без существенных осадков, только в западных областях умеренные, в Закарпатье, Львовской области и в Карпатах значительные дожди", — говорится в сообщении.

Также синоптики отмечают, что будет докучать юго-западный ветер, 7 — 12 м/с, в Карпатах местами порывы 15 — 20 м/с.

Погода на 27 октября
Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

  • ночью: +6 — 11°С,
  • днем: +12 — 17°С.

Напомним, 27 октября будет дождь почти по всей территории Украины. Температура воздуха должна быть достаточно комфортной как для осени.

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