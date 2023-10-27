Погода в Україні на 27 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Люди у сильну зливу у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні у п'ятницю, 27 жовтня, буде з дощами. На них варто чекати у більшості західних та східних областей, на Сумщині, Запоріжжі та в Криму, місцями навіть пройдуть зливи. Також синоптики обіцяють переважно південно-західний вітер 7 — 12 м/с. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть до +17°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, Україною у п'ятницю, 27 жовтня, пройдуть дощі.

"Вночі в Україні невеликі, у північних областях помірні дощі; вдень без істотних опадів, лише у західних областях помірні, на Закарпатті, Львівщині та в Карпатах значні дощі", — йдеться в повідомленні.

Також синоптики зазначають, що докучатиме південно-західний вітер, 7 — 12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15 — 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 27 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

вночі: +6 — 11°С,

вдень: +12 — 17°С.

Нагадаємо, 27 жовтня, буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.