Погода в Україні на 27 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Гідрометцентр показав на карті, яким областям сьогодні загрожують сильні дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 27 жовтня, буде з дощами. На них варто чекати у більшості західних та східних областей, на Сумщині, Запоріжжі та в Криму, місцями навіть пройдуть зливи. Також синоптики обіцяють переважно південно-західний вітер 7 — 12 м/с. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть до +17°С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 жовтня
За прогнозом Укргідрометцентру, Україною у п'ятницю, 27 жовтня, пройдуть дощі.
"Вночі в Україні невеликі, у північних областях помірні дощі; вдень без істотних опадів, лише у західних областях помірні, на Закарпатті, Львівщині та в Карпатах значні дощі", — йдеться в повідомленні.
Також синоптики зазначають, що докучатиме південно-західний вітер, 7 — 12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15 — 20 м/с.
Температура:
- вночі: +6 — 11°С,
- вдень: +12 — 17°С.
Нагадаємо, 27 жовтня, буде дощити майже по всій території України. Температура повітря має бути доволі комфортною, як для осені.
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