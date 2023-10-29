Погода в Украине на 29 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Мужчина под зонтиком идет по затопленной улице. Фото: УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 29 октября, обещает переменную облачность. В ряде областей, в частности Житомирской, Киевской и некоторых западных, следует готовиться к дождям. На юго-востоке страны и в Карпатах сегодня порывы ветра до 20 м/с, местами в отдельных регионах подтопление. Столбики термометров могут подняться до +21 °С, однако на севере и востоке будет гораздо холоднее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что 28-30 октября будет наблюдаться повышение уровня воды в реках Днестр, Прут, а также суббассейна Западного Буга.

"В первой половине суток 29 октября ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на р. 50-145 м3/с, без негативных последствий", — говорится в сообщении.

Погода в Украине 29 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 29 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Также в Сумской, Черниговской, Харьковской областях и в Карпатах местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С, в Карпатах +3...+8 °С, на побережье морей и в Крыму до +13 °С;

+4...+9 °С, в Карпатах +3...+8 °С, на побережье морей и в Крыму до +13 °С; днем +16...+21 °С, в Карпатах +7...+12 °С, на севере и востоке +10...+15 °С, в Черниговской и Сумской областях местами +6...+9 °С;

+16...+21 °С, в Карпатах +7...+12 °С, на севере и востоке +10...+15 °С, в Черниговской и Сумской областях местами +6...+9 °С; в Киевской области ночью +7...+9 °С, днем +12...+14 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 29 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, в ряде областей сегодня пройдут дожди и резко похолодает.