Погода в Україні на 29 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Гідрометцентр показав на карті, які області охоплять зливи зі шквалами та підтоплення
Погода в Україні в неділю, 29 жовтня, обіцяє мінливу хмарність. У низці областей, зокрема Житомирській, Київській та деяких західних варто готуватися до дощів. На південному сході країни та в Карпатах сьогодні подекуди пориви вітру до 20 м/с, місцями в окремих регіонах підтоплення. Стовпчики термометрів можуть піднятися до +21 °С, однак на півночі та сході буде значно холодніше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають, що впродовж 28-30 жовтня спостерігатиметься підвищення рівня води в річках Дністер, Прут, а також суббасейну Західного Бугу.
"В першій половині доби 29 жовтня очікується проходження максимального рівня води дощового паводка на р. Прут у створі поста Чернівці висотою 40-90 см над нулем поста (рівень води на 8 годину 28 жовтня липня становить 19 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 50-145 м3/с, без негативних наслідків", — йдеться в повідомленні.
Погода в Україні 29 жовтня
За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 29 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями.
Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також у Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також у Карпатах місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +4...+9 °С, у Карпатах +3...+8 °С, на узбережжі морів та в Криму до +13 °С;
- вдень +16...+21 °С, в Карпатах +7...+12 °С, на півночі та сході +10...+15 °С, у Чернігівській та Сумській областях місцями +6...+9 °С;
- у Київській області вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.
Нагадаємо, що в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Однак, за прогнозом Укргідрометцентру, в низці областей сьогодні пройдуть дощі та різко похолоднішає.
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