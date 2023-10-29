Погода в Україні на 29 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Чоловік під парасолею йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН

Погода в Україні в неділю, 29 жовтня, обіцяє мінливу хмарність. У низці областей, зокрема Житомирській, Київській та деяких західних варто готуватися до дощів. На південному сході країни та в Карпатах сьогодні подекуди пориви вітру до 20 м/с, місцями в окремих регіонах підтоплення. Стовпчики термометрів можуть піднятися до +21 °С, однак на півночі та сході буде значно холодніше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що впродовж 28-30 жовтня спостерігатиметься підвищення рівня води в річках Дністер, Прут, а також суббасейну Західного Бугу.

"В першій половині доби 29 жовтня очікується проходження максимального рівня води дощового паводка на р. Прут у створі поста Чернівці висотою 40-90 см над нулем поста (рівень води на 8 годину 28 жовтня липня становить 19 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 50-145 м3/с, без негативних наслідків", — йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 29 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 29 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також у Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також у Карпатах місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +4...+9 °С, у Карпатах +3...+8 °С, на узбережжі морів та в Криму до +13 °С;

+4...+9 °С, у Карпатах +3...+8 °С, на узбережжі морів та в Криму до +13 °С; вдень +16...+21 °С, в Карпатах +7...+12 °С, на півночі та сході +10...+15 °С, у Чернігівській та Сумській областях місцями +6...+9 °С;

+16...+21 °С, в Карпатах +7...+12 °С, на півночі та сході +10...+15 °С, у Чернігівській та Сумській областях місцями +6...+9 °С; у Київській області вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Однак, за прогнозом Укргідрометцентру, в низці областей сьогодні пройдуть дощі та різко похолоднішає.