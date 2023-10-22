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Гидрометцентр показал карту с опасными погодными явлениями сегодня — список областей

22 октября 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на 22 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой опасных явлений
Автомобили едут по дороге сквозь густой туман. Фото: Arquivo Tecnodata
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 22 октября, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Только на западе, а также в Закарпатье следует ожидать дождя. Также синоптики предупреждают о густом тумане, который сегодня поглотит Ровенскую, Киевскую и другие области. Температура воздуха поднимется до +23 °С днем, а на юге страны будет значительно теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предостерегают быть осмотрительными, ведь сегодня ночью и утром 22 октября будет туман в таких областях:

  • Ровенской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской.

Сообщается, что видимость будет всего 200-500 м, объявляется І уровень опасности.

Карта с опасными погодными явлениями в Украине сегодня, 22 октября, от Укргидрометцентра
Карта с опасными явлениями в Украине сегодня, 22 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 октября

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 22 октября, в Украине местами будет выглядывать солнце. Однако следует ожидать дождей в ряде западных областей, в частности:

  • Волынский,
  • Ровенской,
  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • на Закарпатье.

Ветер южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Однако в Карпатах местами шквалы — до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +8...+13 °С, на западе и юге до +16 °С;
  • днем +18...+23 °С, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму +22...+27 °С;
  • в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 22 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 22 октября, от Укргидрометцентра

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко уже обнародовала прогноз погоды на воскресенье, 22 октября. По ее словам, уже известно, когда в Украину придет ощутимое похолодание.

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