Погода в Украине на 22 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой опасных явлений

Гидрометцентр показал карту с опасными погодными явлениями сегодня — список областей
В воскресенье, 22 октября, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Только на западе, а также в Закарпатье следует ожидать дождя. Также синоптики предупреждают о густом тумане, который сегодня поглотит Ровенскую, Киевскую и другие области. Температура воздуха поднимется до +23 °С днем, а на юге страны будет значительно теплее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предостерегают быть осмотрительными, ведь сегодня ночью и утром 22 октября будет туман в таких областях:
- Ровенской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской.
Сообщается, что видимость будет всего 200-500 м, объявляется І уровень опасности.
Погода в Украине 22 октября
По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 22 октября, в Украине местами будет выглядывать солнце. Однако следует ожидать дождей в ряде западных областей, в частности:
- Волынский,
- Ровенской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- на Закарпатье.
Ветер южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Однако в Карпатах местами шквалы — до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8...+13 °С, на западе и юге до +16 °С;
- днем +18...+23 °С, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму +22...+27 °С;
- в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С.
Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко уже обнародовала прогноз погоды на воскресенье, 22 октября. По ее словам, уже известно, когда в Украину придет ощутимое похолодание.
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