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Гідрометцентр показав карту з небезпечними погодними явищами сьогодні — перелік областей

22 жовтня 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 22 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою небезпечних явищ
Авто їдуть дорогою крізь густий туман. Фото: Arquivo Tecnodata
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 22 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на заході, а також на Закарпатті слід чекати дощу. Також синоптики попереджають про густий туман, який сьогодні поглине Рівненську, Київську та інші області. Температура повітря підійметься до +23 °С вдень, а на півдні країни буде значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики застерігають бути обачними, адже сьогодні вночі та вранці 22 жовтня спостерігатиметься туман в таких областях:

  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській.

Повідомляється, що видимість буде всього 200-500 м, оголошується І рівень небезпечності.

Мапа з небезпечними погодними явищами в Україні сьогодні, 22 жовтня, від Укргідрометцентру
Мапа з небезпечними погодними явищами в Україні сьогодні, 22 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 жовтня

За даними Укргідрометцентру, в неділю, 22 жовтня, в Україні місцями визиратиме сонце. Однак слід чекати дощів у низці західних областей, зокрема:

  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • на Закарпатті.

Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у Карпатах місцями шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8...+13 °С, на заході та півдні до +16 °С;
  • вдень +18...+23 °С, в Одеській, Миколаївській областях та в Криму +22...+27 °С;
  • у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі +3...+8 °С, вдень +12...+17 °С.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 22 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 жовтня, від Укргідрометцентру

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко вже оприлюднила прогноз погоди на неділю, 22 жовтня. За її словами, вже відомо, коли в Україну прийде відчутне похолодання.

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