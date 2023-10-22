Погода в Україні на 22 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою небезпечних явищ

Авто їдуть дорогою крізь густий туман. Фото: Arquivo Tecnodata

У неділю, 22 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на заході, а також на Закарпатті слід чекати дощу. Також синоптики попереджають про густий туман, який сьогодні поглине Рівненську, Київську та інші області. Температура повітря підійметься до +23 °С вдень, а на півдні країни буде значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики застерігають бути обачними, адже сьогодні вночі та вранці 22 жовтня спостерігатиметься туман в таких областях:

Рівненській,

Житомирській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровоградській.

Повідомляється, що видимість буде всього 200-500 м, оголошується І рівень небезпечності.

Мапа з небезпечними погодними явищами в Україні сьогодні, 22 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 жовтня

За даними Укргідрометцентру, в неділю, 22 жовтня, в Україні місцями визиратиме сонце. Однак слід чекати дощів у низці західних областей, зокрема:

Волинській,

Рівненській,

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

на Закарпатті.

Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у Карпатах місцями шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+13 °С, на заході та півдні до +16 °С;

вдень +18...+23 °С, в Одеській, Миколаївській областях та в Криму +22...+27 °С;

у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі +3...+8 °С, вдень +12...+17 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 22 жовтня, від Укргідрометцентру

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко вже оприлюднила прогноз погоди на неділю, 22 жовтня. За її словами, вже відомо, коли в Україну прийде відчутне похолодання.