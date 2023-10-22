Погода в Україні на 22 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою небезпечних явищ

Гідрометцентр показав карту з небезпечними погодними явищами сьогодні — перелік областей
У неділю, 22 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Лише на заході, а також на Закарпатті слід чекати дощу. Також синоптики попереджають про густий туман, який сьогодні поглине Рівненську, Київську та інші області. Температура повітря підійметься до +23 °С вдень, а на півдні країни буде значно тепліше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики застерігають бути обачними, адже сьогодні вночі та вранці 22 жовтня спостерігатиметься туман в таких областях:
- Рівненській,
- Житомирській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровоградській.
Повідомляється, що видимість буде всього 200-500 м, оголошується І рівень небезпечності.
Погода в Україні 22 жовтня
За даними Укргідрометцентру, в неділю, 22 жовтня, в Україні місцями визиратиме сонце. Однак слід чекати дощів у низці західних областей, зокрема:
- Волинській,
- Рівненській,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- на Закарпатті.
Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Однак у Карпатах місцями шквали до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+13 °С, на заході та півдні до +16 °С;
- вдень +18...+23 °С, в Одеській, Миколаївській областях та в Криму +22...+27 °С;
- у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі +3...+8 °С, вдень +12...+17 °С.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко вже оприлюднила прогноз погоди на неділю, 22 жовтня. За її словами, вже відомо, коли в Україну прийде відчутне похолодання.
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